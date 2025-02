Honsell (Open): Politiche industriali del Fvg devono mettere al centro i lavoratori e le loro famiglie. Garantire diritti, tutele e un futuro stabile nel territorio

“Questa mattina in Commissione Attività Produttive vi è stata l’audizione dell’Assessore Bini, la delegazione della Società Ambrosetti sull'”Agenda FVG Manifattura 2030” e le dirigenze dei 6 consorzi industriali in FVG. La giornata è stata proficua. Sono emerse

le necessità di confermare e potenziare i presidi di innovazione nei consorzi. Altrettanto necessario è anche potenziare l’infrastruttura ferroviaria. Come Open Sinistra FVG abbiamo espresso l’urgenza di mettere al centro i lavoratori e le loro famiglie. Più che sperare di fare rientrare i “cervelli” è importante non farli andare all’estero.

Sono dunque necessarie più borse di dottorato per trattenerli e renderli operativi e creativi nei nostri consorzi. Anche nelle scelte di sostegno agli insediamenti, visto che la nostra Regione è molto attraente per le misure che offre agli insediamenti internazionali –

un po’ meno del doppio della media nazionale – bisognerebbe tutelare maggiormente i lavoratori e assicurarsi che ci siano prima le infrastrutture (MMG, scuole, alloggi) prima di avviarle.

Abbiamo poi sottolineato come progetti come quello del polo logistico a Porpetto, che stravolgono il territorio con ecomostri, dovrebbero venire dopo il pieno sfruttamento del polo logistico intermodale di Cervignano che nessuno nomina mai. Come mai?”. Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.