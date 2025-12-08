Honsell (Open): presentato il nostro piano d’azione per ambiente, suolo, acqua e qualità dell’aria in legge di stabilità

“Open Sinistra FVG in questa stabilità ha presentato un articolato pacchetto di emendamenti dedicati alla tutela dell’ambiente, alla sicurezza idrogeologica e alla transizione climatica, intervenendo sui settori dell’agricoltura, della gestione del territorio, della qualità dell’aria e delle vulnerabilità legate al clima: il cambiamento

climatico sta accelerando— afferma Honsell — e la Regione dovrà sempre più dotarsi di strumenti stabili e strutturali per il contrasto e la mitigazione. Non possiamo continuare a inseguire le emergenze.” “Le nostre proposte comprendono il sostegno alla conversione al biologico, interventi per la stabilità ecologica dei versanti e la

rigenerazione dei suoli esposti a erosione, elemento essenziale per contrastare dissesti e preservare la qualità ambientale delle aree agricole. Il pacchetto interviene inoltre sulla manutenzione del reticolo idraulico minore e introduce programmi avanzati di formazione per tecnici e amministratori locali, migliorando la capacità della

pubblica amministrazione di governare sistemi fluviali complessi.” “Un capitolo rilevante riguarda la rigenerazione ecologica e la rinaturalizzazione delle aree dismesse, da restituire come spazi permeabili, naturali e resilienti, in linea con gli obiettivi della Nature Restoration Law, e il contrasto alle isole di calore urbane attraverso soluzioni basate sulla natura. Con il Laboratorio ‘Qualità dell’Aria 2030’ vogliamo istituire una struttura operativa permanente dedicata alla sperimentazione di tecnologie e modelli innovativi per migliorare la qualità dell’aria regionale. Un ulteriore emendamento invece affronta l’impatto del clima sul lavoro, introducendo una formazione specifica sul rischio da stress termico. Infine, una modifica alla normativa sulla concertazione orienta i rapporti tra Regione e Comuni verso obiettivi climatici misurabili, integrati da indicatori di riduzione di gas climalteranti.” “Concludendo, queste proposte delineano una strategia per proteggere il territorio, rafforzare la resilienza climatica e migliorare la qualità dell’ambiente in cui vivono i cittadini del Friuli Venezia Giulia.” Così si è espresso in una nota il Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG.