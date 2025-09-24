Honsell (open): salute pubblica nelle mani dei privati, ma il personale non è chiaro di chi sia e quale sia la preparazione

La salute pubblica sembra andare sempre più verso esternalizzazioni a privati: dallo scorso 1° settembre la gestione del Pronto soccorso

dell’ospedale di Latisana è in mano a operatori economici privati, che forniscono medici e infermieri. L’attività di emergenza è quanto mai delicata e per garantire i necessari standard di sicurezza deve essere svolta da équipe di personale medico e infermieristico con specifica formazione e valida esperienza, che operino in adeguati ambiti organizzativi. Ma tutto ciò è garantito dopo l’avvio dell’affidamento ai privati?

La domanda è d’obbligo dopo la vicenda dei medici extra UE privi dei requisiti di legge impiegati proprio nell’ospedale di Latisana, stando

alla stampa. Per questo il Consigliere Furio Honsell ha presentato un’interrogazione all’Assessore alla Salute per sapere se tutto il personale medico e infermieristico che l’operatore economico privato doveva fornire, era effettivamente presente in servizio a Latisana dal 1° settembre. Oppure sono mancati diversi infermieri, che l’Azienda sanitaria ha dovuto sostituire con propri dipendenti. È necessaria un’interrogazione perché nei processi di esternalizzazione a privati del servizio pubblico è difficile avere un quadro chiaro. Altri interrogativi riguardano il possesso o meno dei requisiti previsti dalla legge per i medici, in particolare il possesso della specializzazione che abilita a lavorare in Pronto soccorso. Inoltre vorremo avere contezza per tutto il personale privato è stato garantito o meno il training con anticipo di minimo 10 giorni, rispetto all’avvio del servizio, come espressamente previsto dalla Convenzione. A tutte queste domande dovrà rispondere l’Assessore Riccardi, poiché la sicurezza dei malati può essere garantita solo dalla qualità dei servizi. Dobbiamo essere sempre vigili che non venga compromessa da scelte politiche che, favoriscono l’esternalizzazione