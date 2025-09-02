Honsell (Open sinistra Fvg): compiacimento anche per la contrarietà espressa dal sindaco di Udine allo svolgimento della partita.- noi da sempre contrari

“Finalmente anche l’attuale sindaco di Udine, Alberto Felice De Toni, ha espresso la propria contrarietà allo svolgimento di una partita di

calcio quando a Gaza continuano a morire innocenti, per fame o a causa della guerra contro i civili perpetrata dal governo israeliano.

Come Open Sinistra FVG abbiamo sempre ritenuto che permettere lo svolgimento di una simile partita dimostri indifferenza e quindi

complicità rispetto a queste disumane violenze contro la popolazione civile. Abbiamo manifestato contro la partita che si svolse lo scorso anno ed altrettanto faremo ad ottobre, qualora questo atto di indifferenza verso quanto avviene a Gaza, che porta con sé un forte significato simbolico, dovesse ripetersi a Udine. Organizzare questa partita, o peggio ancora andare a vederla, costituisce un atto di vergognosa legittimazione simbolica di quanto accade a Gaza. Significa dire: tutto è normale. Noi non la pensiamo così. La comunità cittadina, così come quella internazionale, non può più fingere di non vedere quante preziose vite umane siano state e continuino ad essere perdute a causa delle azioni di guerra dell’attuale governo israeliano contro persone innocenti.” Così si è espresso Furio Honsell, consigliere regionale di Open Sinistra FVG ed ex sindaco di Udine.”