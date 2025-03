Honsell: Open Sinistra Fvg da sempre contro la privatizzazione dei servizi essenziali negli ospedali

“Come Open Sinistra FVG, esprimiamo piena solidarietà e appoggio al sindacato CGIL che è stato costretto a presentare ricorso presso il Tribunale di Udine per attività antisindacale contro l’Azienda Sanitaria Ospedaliero Universitaria del Friuli Centrale (ASUFC). L’azienda ha deciso di esternalizzare i servizi di Pronto Soccorso a Udine, San Daniele, Tolmezzo, Latisana e Palmanova senza previo confronto con le organizzazioni sindacali.

Da tempo affermiamo che l’esternalizzazione di servizi essenziali per le attività delle aziende è fatto gravissimo che indica scarsa cura per il clima aziendale, clima che non dobbiamo dimenticare è la causa principale che ha provocato le dimissioni volontarie di migliaia di lavoratori in questi ultimi anni. È un fatto molto grave perché la co-esistenza di due organizzazioni all’interno di una stessa struttura non è priva di problemi quanto a coordinamento: si tratta di servizi che richiedono spesso trasparenza e urgenza. Inoltre, ricorrere ad appalti, come si è visto, spesso costringe le aziende ad impegnarsi sul piano legale invece che quello sanitario.

Riteniamo che l’Assessore Riccardi attualmente impegnatissimo in quotidiane campagne mediatiche parallele a difendere scelte a nostro avviso indifendibili dovrebbe invece concentrarsi sulle tematiche sanitarie di cui è responsabile tra cui favorire i rapporti con i sindacati dei lavoratori sanitari. Altrimenti, malgrado le innumerevoli interviste, passerà alla storia come l’Assessore che ha trasformato gli ospedali in stazioni appaltanti e sostituito i medici con burocrati e avvocati. Operazione che politicamente come Open Sinistra FVG cercheremo sempre di impedire e a cui ci opporremo strenuamente.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.