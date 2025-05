Honsell (Open): soddisfazione per la notizia di due importanti sentenze su diritti civili e difesa di salute e ambiente

“Accolgo con soddisfazione oggi la notizia di due importanti sentenze, una in tema di diritti civili, una in materia di salute e ambiente, entrambi temi dei quali cerco di occuparmi con il massimo impegno in Consiglio regionale.

La prima sentenza è la sentenza numero 68 della Corte Costituzionale, che oggi ha dichiarato l’incostituzionalità del divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita (PMA) legittimamente praticata all’estero. Ciò significa che i figli nati da coppie di donne devono essere riconosciuti alla nascita come figli di entrambe le madri. La Corte, nel pronunciare questa sentenza, ha sottolineato la centralità dell’interesse dei minori, argomentando la propria decisione richiamando importanti articoli costituzionali (artt. 2, 3, 30). Da oggi dunque quelle famiglie vedranno riconosciuti pieni diritti, contrariamente alla volontà di tanti che hanno cercato con forza di negarglieli.

La seconda sentenza riguarda invece un caso molto grave e doloroso affrontato dal Tribunale di Vicenza, che per la prima volta ha stabilito la presenza di un nesso causale fra l’esposizione ai Pfas e la morte di un ex dipendente di un’azienda chimica di Trissino, nel vicentino. Come consigliere regionale ho presentato, già dalla scorsa legislatura, varie interrogazioni in merito al monitoraggio nella nostra regione dei Pfas, soprattutto nelle discariche non ancora messe in sicurezza, chiedendo all’Assessore Scoccimarro di attivarsi con urgenza per mettere in campo azioni preventive e immediate, e ho partecipato a numerose trasmissioni e interviste per parlare dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dei cittadini di queste dannose sostanze, che andrebbero gradualmente messe al bando.”

Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.