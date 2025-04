Honsell (Open) su terzo mandato: la specialità del Fvg va usata per dare voce alle minoranze, non per conservare il potere

“La notizia che la Corte Costituzionale non ha ritenuto legittimo per le Regioni a Statuto ordinario legiferare in modo da permettere il terzo mandato per i Presidenti, ha suscitato una reazione preoccupante da parte di Fedriga. Come Open Sinistra FVG riteniamo che sia un modo piuttosto paradossale quello di invocare la specialità della Regione Friuli Venezia Giulia per superare questo vincolo. Il senso della specialità e quindi dell’autonomia anche nella legge elettorale va nella direzione di assicurare più rappresentanza e più voce alle minoranze. Sarebbe quindi una brutta forzatura capovolgere questa specialità usandola per perpetuare un sistema di potere. La Giunta Fedriga ha già compiuto un passo molto scorretto in questo senso facendo abbassare la soglia nelle elezioni comunali al 40%, ovvero riducendo il margine per le minoranze.

Il tetto dei due mandati assicura anche che un ruolo politico non diventi un mestiere ma rimanga un servizio a favore della comunità. Meglio se dunque chi fa politica ha esperienze lavorative e professionali indipendenti dalla politica. Così dispone di un orizzonte sulla società più ampio.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG.