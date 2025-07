Honsell. Si chiude Rsa a Roveredo in Piano (Pn): da Riccardi solo annunci

“Abbiamo depositato un’interrogazione per fare chiarezza sulla scelta strategica, annunciata dalla dirigenza di ASFO circa una settimana fa, ma non chiarita, di procedere alla chiusura della RSA di Roveredo in Piano tra un mese. Da un lato l’Assessore alla sanità Riccardi continua a ripetere che è fondamentale gestire soprattutto le cronicità e le riabilitazioni a livello territoriale, dall’altro si riducono i posti letto nelle strutture che attualmente svolgono queste funzioni a livello territoriale. Pare una contraddizione che va chiarita, anche spiegando come verrà assicurato a livello territoriale quel servizio. Inoltre, sul piano occupazionale, una decisione di questo tipo rischia di mettere improvvisamente in difficoltà numerosi lavoratori e le loro famiglie. È fondamentale che ogni scelta tenga conto con la dovuta attenzione anche delle ricadute sociali ed occupazionali. Ancora una volta si chiede di conoscere le strategie concrete al di là dei grandi proclami. Le problematiche sanitarie vanno affrontate con precisione, altrimenti tutto appare improvvisato e crea incertezza e sfiducia nel sistema.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG per la circoscrizione di Pordenone.