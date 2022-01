Honsell su decisione ufficio di presidenza del Consiglio Regionale nel costituirsi parte civile nella causa contro Casa Pound

Breve nota dal consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell sulla decisione ufficio di presidenza del Consiglio Regionale nel costituirsi parte civile nella causa contro Casa Pound. "Si esprime soddisfazione per la presa di posizione e conseguente costituzione di parte civile decisa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nella causa contro Casa Pound per la sua irruzione in Consiglio dell'agosto 2020. Già allora avevamo fermamente condannato quel gesto squadrista molto pericoloso sia fisicamente che ideologicamente. La democrazia e le sue istituzioni vanno difese con fermezza" ha dichiarato il consigliere regionale di Open Sinistra FVG Furio Honsell.