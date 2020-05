Honsell su manovra giunta Fedriga: “Assistiamo nuovamente ad una variazione di bilancio improvvisata”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

A proposito della discussione del DDL 90 in aula interviene il Consigliere Honsell di Open Sinistra FVG: “Pochi giorni fa il Presidente Fedriga dichiarava ai giornali che il FVG avrebbe rischiato di non riuscire a pagare i medici, mettendo in allarme la popolazione, soprattutto anziana, già provata da oltre due mesi di confinamento. Mi sarei immaginato di trovare in questo DDL un’analisi responsabile e puntuale di tutte le poste in bilancio approvate lo scorso dicembre, come del resto avevo già richiesto in occasione della discussione sul DDL 86. Mi sarei aspettato che venissero messi in sicurezza gli approvvigionamenti dei farmaci e gli stipendi degli operatori sanitari, almeno fino a quando l’epidemia fosse solo un ricordo, ma nulla di ciò è avvenuto.”

Continua Honsell: “Assistiamo nuovamente ad una variazione di bilancio improvvisata e cospicua: si pensi ai 28 milioni di euro fatta in ‘zona Cesarini’ con un emendamento e senza alcuna discussione di metodo e strategia. Ma qual è la corrispondenza tra le dichiarazioni fatte ai mezzi di comunicazione dagli esponenti della Giunta e i fatti contabili? Questa Giunta continua ad operare in modo estemporaneo dicendo che tutti i fondi saranno ripristinati ma ci si domanda come ciò sia possibile se non ci sono nemmeno le risorse per pagare i medici? I conti non tornano.”

“Sarebbe stato opportuno nel rispetto dell’autonomia di ciascun Comune, affermare i principi di equità e di riduzione del danno in proporzione al reale bisogno. Questo sarebbe necessario soprattutto perché i vincoli di carattere nazionale sui regolamenti dei tributi e tariffe non permettono interventi, se non in modo omogeneo per categorie. C’è la reale preoccupazione che possa piovere sul bagnato.”

“Di fatto questo DDL è un ‘omnibus’ o meglio una vera e propria ‘macedonia normativa’. Inoltre, all’interno non si ritrova alcuna proposta o idea progettuale innovativa: come è nostra abitudine abbiamo cercato di contribuire a migliorare il testo con alcuni emendamenti ma purtroppo non sono stati approvati; l’unico ordine del giorno collegato approvato è relativo alle modalità di sostegno alla formazione post-laurea. Nella sua formulazione ultima, il DDL ha ricevuto il nostro voto contrario.”

Termino con una riflessione: “Questa assemblea deve sempre garantire la qualità delle sue leggi e in questo caso questo elemento sembra proprio mancare, anche se questo DDL certamente soddisfa certamente tutti coloro che in base ad esso riceveranno contributi. Ma la soddisfazione di alcuni, ancorché legittima in sede di campagna elettorale, non può essere la cifra di una legislatura che deve invece garantire tutti.”