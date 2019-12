Honsell sull’uso della Cavarzerani come centro “detentivo” proposto da Fontanini

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

È inquietante e da condannare la dichiarazione di disponibilità a trasformare la Caserma Cavarzerani in un CPR fatta dall'amministrazione comunale di Udine ieri. Trasformare un sito che con tante difficoltà è diventato un luogo di dignitosa accoglienza in un luogo di reclusione porterà degrado ad un'area della città che ha già dovuto superare molte difficoltà. Concentrare in una città come Udine coloro che sono in attesa di venire espulsi non dà nulla alla città se non gravi rischi di ordine pubblico. Inoltre poiché i richiedenti asilo continuano ad arrivare si dovranno attrezzare nuovi spazi per loro. Mi auguro che questa amministrazione comunale non continui a trasformare Udine in un luogo di chiusura. La storia millenaria di Udine è ben diversa.