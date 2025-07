I Capponi di Renzo

Una raffica di dichiarazioni, accolte con l’usuale mancanza di verifica e senso critico, stanno disinformando la popolazione sensibile alla salvaguardia del fiume Tagliamento: a cominciare dalla battaglia condotta in passato per impedire la realizzazione delle famigerate casse di

espansione.

Millantato credito che nasconde il vero autore di quella lotta, cioè il comitato A.C.Q.U.A., guidato da Renzo Bortolussi che ha vinto la causa in Cassazione (https://simpliciter.ai/app/search/public/giurisprudenza/8c41eb61-8d6a-5850-8c93-7ecd69a16da7/cassazione/) .

Ma ciò che di più turba è il millantato credito che taluni vantano senza ritegno alcuno dopo che una petizione è stata già accolta da svariati mesi a questa parte senza appoggi politici di sorta, per il solo merito delle argomentazioni addotte.

Quelli che sinora hanno taciuto vogliono apparire a costo di evidenti falsità. Cosicché la consigliera regionale nella lista dei Verdi soltanto oggi vanta in seno ai giornali quello spazio e quelle verità negati a chi da molti mesi a questa parte ha raggiunto lo scopo di ottenere il sostegno della Comunità Europea per la salvaguardia del fiume Tagliamento. Non ci preoccupa che altri condividano le nostre, già accolte, motivazioni ma che la gazzarra dei “capponi di Renzo” possa nuocere alla credibilità di chi ama il Tagliamento. Tantomeno vogliamo ignorare il fatto che la nuova petizione sia stata presentata nel mese di maggio e poi misteriosamente ritirata dagli stessi sostenitori come specificato dai verbali

comunitari (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/PETI-PV-2025-06-23-1_EN. pdf pag.6 p.to 4. ultimo capoverso).

Di fronte alla prospettata ripresentazione per il mese di settembre, l’unica cosa che ci preoccupa è che non sia associata alla nostra e che vi interferisca.

Né possiamo infine ignorare che l’interrogazione relativa al Tagliamento presentata il 05/02/2025 dai Verdi al Parlamento europeo (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000543_IT.html), e che oggi viene esaltata dalla consigliera regionale

Pellegrino (Messaggero Veneto di Udine del 19/07/2025) abbia avuto in realtà un pessimo esito cioè una risposta che potrebbe interferire negativamente anche sulle nostre aspettative (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-10-2025-000543-ASW_IT.html).

Tibaldi Aldevis Comitato per la Vita del Friuli Rurale