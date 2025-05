I Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale restituiscono alla biblioteca statale di Teolo un antico libro del XVI sec

Il 15 maggio 2025, a Teolo (PD), i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno restituito alla Biblioteca Statale del Monumento Nazionale di Praglia un prezioso volume a stampa datato 1597, intitolato “ Lavretanae Historiae libri qvinqve …”, opera dell’autore Orazio Torsellini, già a partenente a quel prestigioso corpus librario, parintente a più di 120.000 volumi e originatosi nel XII sec., e proveniente da precedente attività illecita.

La cinquecentina , ancora in ottimale stato di conservazione, è stata consegnata dai Carabinieri TPC nelle mani del Direttore della Biblioteca Statale pragliense, al termine di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Belluno.

L’attività, avviata dal luglio 2021 a riscontro del minuzioso monitoraggio del web operato dai militari TPC di Udine e finalizzata alla ricerca di beni culturali bibliografici illecitamente detenuti da privati e immessi sul mercato, ha infatti permesso di individuare il tomo presso una nota piattaforma di e-commerce ove era stato pubblicizzato per la vendita con una quotazione sottostimata di poche centinaia di euro rispetto al reale valore storico culturale.

L’attenzione dei militari è stata immediatamente attirata da un ex libris manoscritto sul frontespizio (“ Ex Bibliotheca S.ta Maria de Pratalea…Co Pratalea…Rem Congregationis Casiniensis ad usum …” ) che, tradotto in “ Dalla Biblioteca di Santa Maria di Praglia, bene in uso alla Congregazione Cassinese” , ha fornito un concreto indizio relativo alla sua originaria collocazione.

Le indagini sono state successivamente corroborate dal riconoscimento operato proprio dal Direttore della Biblioteca Statale pragliense – che ne ha rivendicato la proprietà – facendo emergere che l’illecita fuoriuscita del tomo era da ricondursi alle tumultuose vicende che hanno interessato la Biblioteca e l’Abbazia nel XIX sec., periodo nel quale si sono susseguite ben due soppressioni collegate al periodo napoleonico (1810) e all’eversione del patrimonio ecclesiastico nel nuovo Regno d’Italia (1866).

Al fine di evitare l’alienazione e l’ulteriore dispersione, il tomo fu sottoposto a sequestro in esecuzione del decreto emesso dalla Procura di Belluno, competente in relazione alla residenza del cittadino che l’aveva pubblicizzata per la vendita, un appassionato di libri dimorante in provincia di Belluno.

Ulteriori sviluppi investigativi hanno permesso di evincere che il bene era stato precedentemente acquistato dall’inserzionista, tramite una diversa piattaforma di e-commerce , contattando un altro privato cittadino, domiciliato a Verona, già noto ai Carabinieri TPC e più volte condannato per reati specifici e afferenti al furto di volumi antichi e allo smembramento di altre prestigiose Biblioteche Statali. Tale elemento, in considerazione del chiaro ex libris , ha valutato la provenienza illecita del tomo.

Il patrimonio della già Biblioteca dell’Abbazia di Santa Maria di Praglia, ricostituitosi nel 1904, è attualmente custodito all’interno dell’omonima Biblioteca Statale del Monumento Nazionale, Ente decretato quale “ Biblioteca pubblica statale annessa a monumento nazionale ” con DPR n. 417 del 5 luglio 1995 e gestito dalla Direzione Generale Biblioteche e diritto d’autore del “Ministero della Cultura”, in convenzione con l’ente religioso attualmente proprietario dell’immobile (da Congregazione Sublacense-Cassinese OSB).

Anche il complesso abbaziale di Praglia risulta elevato a Monumento Nazionale con Regio Decreto n. 3036 del 07.07.1866 (GU187 del 1866) e “vincolato” sia dalla Legge 1939/89 (attualmente assorbita dal D.Lgs 42/2004) sia con Decreto del 30.08.2010 emesso dall’allora “Ministero per i Beni e le Attività culturali – Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto” come “bene culturale di particolare interesse dichiarato” ex art. 12 D.Lgs 42/2004.