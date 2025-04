I consiglieri di Centro sinistra di Artegna, Buja e Gemona chiedono l’adesione al Contratto di Fiume per il bacino del fiume Ledra

Il fiume Ledra, affluente di sinistra del Tagliamento, riveste particolare rilevanza per il territorio Friulano e in particolare per i Comuni che attraversa. Il Ledra nasce nella piana Gemonese ed è alimentato da un esteso sistema di risorgive; lungo i suoi 19 km si caratterizza per uno splendido paesaggio naturale.

Negli anni ’80 e ’90, grazie all’impegno di associazioni e cittadini, in particolare del Comitato per la Tutela del Fiume Ledra, sono stati contrastati progetti di cementificazione che avrebbero compromesso l’integrità del corso d’acqua. Più recentemente, i Comuni di Artegna, Buja e Gemona, insieme ad altre amministrazioni pubbliche, hanno partecipato alla “Consulta di bacino del Fiume Ledra” con l’obiettivo di promuoverne lo studio e la salvaguardia.

E’ di queste settimane la proposta dell’Ecomuseo delle Acque del gemonese di coordinare il processo partecipativo per la realizzazione del Contratto di Fiume per il bacino del Ledra, su cui si è tenuto recentemente un incontro a Buja. L’iniziativa si inserisce in un ampio contesto di tutela e valorizzazione delle risorse idriche locali, in linea con le normative nazionali ed europee.

“ Riteniamo molto interessante la proposta dell’Ecomuseo delle Acqua del Gemonese,- dichiarano i consiglieri di Centro sinistra di Artegna, Buja e Gemona – il Contratto di Fiume rappresenta uno strumento volontario assolutamente utile per una programmazione strategica e negoziata, al fine di tutelare e gestire in modo sostenibile questa importante risorsa idrica che attraversa e lega le nostre comunità. Per questo riteniamo un nostro impegno comune tutelare il Fiume Ledra, favorendo la creazione di comunità fluviali resilienti e mitigando gli effetti dell’urbanizzazione sregolata.”

“Alla luce di queste considerazioni, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione congiunta ai nostri Sindaci per chiedere se le Amministrazioni di Artegna, Buja e Gemona intendono partecipare al progetto del Contratto di Fiume e in che modo intendano informare e coinvolgere la cittadinanza. Inoltre chiediamo quali mezzi intendono mettere a disposizione e se sono stati individuati specifici ambiti di interesse o elementi di criticità nel territorio comunale da affrontare nell’elaborazione del progetto.” – proseguono i Consiglieri di Centro sinistra di Artegna, Buja e Gemona.

“Il Contratto di Fiume si configura come un’opportunità strategica per il nostro territorio, capace di integrare le esigenze di tutela ambientale con le istanze di sviluppo locale sostenibile. Riteniamo fondamentale che i nostri Comuni non perdano quest’opportunità che rappresenta un passo fondamentale per garantire un impegno concreto e coordinato delle istituzioni locali nella salvaguardia del fiume Ledra e nella valorizzazione comune di quest’importante risorsa.”