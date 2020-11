I dati della pandemia in Fvg, parametri tutti in ascesa. Oggi 872 contagi e altre 7 decessi che da inizio pandemia sono 442

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Giornata pesante quella di oggi 7 novembre in Friuli Venezia Giulia sul fronte Covid-19 sono stati infatti rilevati nelle ultime 24 ore 872 nuovi contagi sulla base di 8.629 tamponi eseguiti e 7 decessi. I casi attuali di infezione sono 7.449 e salgono a 45 i pazienti in cura in terapia intensiva - ieri erano 44 - mentre 286 sono i Covid ricoverati in altri reparti, cioè 26 in più rispetto a ieri. Insomma tutti numeri in salita. I decessi dall'inizio della pandemia sono complessivamente a 442, (223 a Trieste, 108 a Udine, 100 a Pordenone e 11 a Gorizia). Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 14.224, di cui: 4.434 a Trieste, 5.525 a Udine, 2.594 a Pordenone e 1.501 a Gorizia, alle quali si aggiungono 170 persone giunte da fuori regione. I totalmente guariti sono 6.333, i clinicamente guariti 89 e le persone in isolamento 7.029. Insomma chi afferma che il virus in Fvg o è stupido o e in malafede.