i Finest S.p.A entra nel capitale sociale di DTI Hungary. Joint venture strategica per potenziare la crescita internazionale

DTI Hungary Kft., sede produttiva ungherese di DTI Srl, annuncia l’ingresso di Finest S.p.A. al 43,6% nel proprio capitale sociale. Per l’operazione Finest, Società finanziaria per l’internazionalizzazione delle imprese del Triveneto, ha effettuato un investimento complessivo di circa 1,3 milioni di euro che consente a DTI Hungary l’aumento di capitale e un ulteriore supporto nelle attività previste dal business plan ’21-’26. Grazie a questa collaborazione, DTI Hungary potrà stabilizzare la propria capacità di crescita, proponendo soluzioni innovative anche a nuovi mercati e sostenendo così l’internazionalizzazione commerciale. Il progetto si inserisce nel piano di potenziamento del nuovo headquarter di Zalaegerszeg, che vedrà compimento nel prossimo mese di ottobre con un raddoppio degli spazi a disposizione per un totale di 5000mq ed un consolidamento del team di produzione. “In Finest abbiamo trovato un partner affidabile ed allineato alle nostre esigenze; – ha commentato Vinicio Dalla Torre, General Manager plant DTI Hungary – questo ci consente di effettuare importanti investimenti in tecnologia, mezzi e risorse per potenziare la capacità produttiva della nostra azienda ed incrementarne l’efficienza, sostenendo così la competitività sul mercato.” Finest S.p.A. esprime soddisfazione per l’operazione di investimento in affiancamento al Gruppo DTI, solida e innovativa realtà friulana, impegnata in un settore ad alta componente di ricerca e sviluppo, come quello dell’elettronica avanzata per realizzare soluzioni HMI, IoT, power units e cablaggi per i mercati dell’elettrodomestico professionale nei settori coffee, beverage, pizza&bakery, professional food service e dell’automotive, che rappresentano alcuni dei pilastri principali su cui si fonda l’architettura delle catene globali del valore europee.

L’investimento in Ungheria mira a portare l’azienda triveneta nel cuore delle dinamiche internazionali di tali catene del valore, mantenendo saldamente il controllo della filiera produttiva e consentendo alla casa madre di Tavagnacco (UD) di incrementare la propria competitività sui mercati esteri. Ai fini dell’operazione si ringraziano lo studio legale Dr. Takács Tibor, lo studio Snaidero & Partners nella persona di Alberto Piu in qualità di advisor e l’Avvocato Giuliano Gabrielli quale consulente legale e lo studio commercialisti Diamond nella persona del Dott. Natran Laszlo.