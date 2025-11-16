I giovani amazzonici lanciano il loro manifesto alla COP30 per salvare un sistema vivo e interconnesso di connettività ecologica, socioculturale ed economica,

Il Comitato Consultivo dei Giovani (YAC) del Comitato Scientifico per l’Amazzonia (SPA) ha lanciato il Manifesto dei Giovani Amazzonici alla COP30. La dichiarazione riflette una visione collettiva plasmata da oltre 200 giovani scienziati e leader provenienti dagli otto paesi e da un territorio d’oltremare che compongono l’Amazzonia.

Il Manifesto sottolinea l’Amazzonia come un sistema vivo e interconnesso di connettività ecologica, socioculturale ed economica, tutti elementi che devono essere salvaguardati per evitarne il collasso. Le sue raccomandazioni invitano i leader globali a proteggere i diritti delle popolazioni indigene, ad ampliare le socio-bioeconomie sostenibili, a garantire finanziamenti per il clima equi e accessibili e a creare le condizioni che consentano ai giovani e alle donne di guidare soluzioni trasformative.

Lo YAC è un organismo permanente all’interno dell’Area Amazzonica (SPA) composto da 13 giovani ricercatori, scienziati, sostenitori del clima e rappresentanti della comunità provenienti da tutto il Bacino. Riunisce giovani leader per promuovere l’impegno nella scienza e nella politica, amplificando le voci e le esperienze dei giovani e sfruttando al contempo la loro competenza, energia e idee. La sua missione è garantire che le prospettive , le conoscenze e l’innovazione dei giovani siano integrate nei risultati scientifici e politici del Panel. Attraverso il suo lavoro, lo YAC mira a mobilitare la prossima generazione di scienziati e leader della regione per contribuire a plasmare il futuro della scienza, delle politiche e della gestione ambientale in Amazzonia.

Felipe Storch de Oliveira, membro del Comitato Consultivo dei Giovani dell’Area di Sviluppo Sostenibile (SPA), ha sottolineato che i giovani amazzonici si stanno facendo avanti per definire il futuro che erediteranno. “La nostra generazione vivrà con le conseguenze delle decisioni odierne, quindi è essenziale per noi presentare misure concrete alla COP30”, ha affermato Felipe. “Il manifesto ribadisce l’urgenza di agire, la visione per il futuro e la leadership della prossima generazione. Crediamo che con informazioni basate sulla scienza possiamo dare potere ai giovani e muoverci verso soluzioni concrete”.

Il documento evidenzia inoltre le responsabilità dei diversi stakeholder, esortando i leader politici a garantire i diritti territoriali e finanziamenti trasparenti per il clima; il settore privato a garantire catene di approvvigionamento tracciabili e a reinvestire in mezzi di sussistenza sostenibili; il mondo accademico a interagire direttamente con le comunità; e la società civile ad amplificare le voci della base e a rafforzare la responsabilità.

Il lancio del Manifesto dei giovani è stato un momento chiave della presenza dell’Agenda 2030 alla COP30, rafforzando il dialogo intergenerazionale e riconoscendo i giovani amazzonici come attori essenziali nella definizione della politica climatica globale.

Informazioni sulla SPA

L’SPA, convocato dall’SDSN nel 2020, è la prima iniziativa scientifica di alto livello dedicata all’Amazzonia. Con oltre 300 esperti, tra cui rappresentanti indigeni e locali, l’SPA fornisce valutazioni autorevoli e raccomandazioni politiche per affrontare la deforestazione, i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità. Il Dr. Jeffrey Sachs, Presidente dell’SDSN, è il coordinatore dell’SPA; la Sig.ra Emma Torres è la coordinatrice strategica; e il Dr. Carlos Nobre e la Dott.ssa Marielos Peña-Claros sono i copresidenti. Per saperne di più: https://www.sp-amazon.org/