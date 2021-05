I Nomadi: nuovo disco e tour. A Cervignano del Friuli il 19 giugno, recupero della data di Udine del “Mille Anni Tour”

Riparte il tour dei Nomadi! Dopo mesi di emergenza sanitaria, di chiusure e di difficoltà per tutti i lavoratori dello spettacolo, la musica live può e deve riprendere! Sabato 19 giugno 2021 (ore 20.00, salvo variazioni in base alle nuove disposizioni Covid-19) al Parco Europa Unita di Cervignano del Friuli, si recupera la data inizialmente prevista al Teatro Nuovo Giovanni da Udine il 6 novembre 2020. I biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. Al parco cervignanese saranno garantite distanze, tracciamenti, igienizzazioni e tutti i provvedimenti anti assembramento. La musica non si ferma, e per i Nomadi la musica non si è comunque mai fermata: il 23 aprile di quest’anno è uscito un nuovo album di inediti “Solo esseri umani”, per la prima volta su etichetta BMG. «Valori. Amore. Vita. Queste tre parole sono state il punto di partenza per ogni singola traccia inclusa in questo album, ricco di spunti di riflessione sulla nostra esistenza e sul momento complesso che stiamo vivendo – affermano i Nomadi – e la prima sorpresa di questo progetto è il brano che da il titolo all’album “Solo Esseri Umani”, cantato insieme al nostro storico amico, Enzo Iacchetti».

L’album è stato anticipato dal primo singolo ufficiale “Frasi nel fuoco”, un brano pieno di vita, dedicato a chi vuole continuare a sperare, a guardare al futuro per arricchire questo presente che spesso risulta essere complesso ed invalicabile. Beppe Carletti, storico leader dei Nomadi, racconta: «il brano “Frasi nel fuoco” è la voglia di vivere pura, tenacia e determinazione. È un inno alla vita e all’amore per la vita a dispetto di ogni difficoltà. È un brano vivace che conferma il nostro bisogno di ripartenza, di un’esistenza piena.»

Oltre al nuovo album, nel repertorio del concerto verranno riproposti i brani che hanno segnato la storia del gruppo, nato nel 1963 e che non ha mai smesso di rinnovarsi, senza tradire lo spirito nomade che lo contraddistingue.

Sul palco di Cervignano si esibiranno dunque: Beppe Carletti, tastiere, fisarmonica, cori / Cico Falzone, chitarre, cori / Daniele Campani, batteria / Massimo Vecchi, basso, voce / Sergio Reggioli, violino, voce / Yuri Cilloni, voce.

La procedura per eventuali richieste di rimborso sarà attiva dal 17 al 30 maggio 2021:

- per acquisti effettuati sui canali TicketOne alla pagina https://www.ticketone.it/campaign/covid-19/;

- per acquisti effettuati presso il Teatro Nuovo Giovanni da Udine sarà necessario presentarsi in biglietteria muniti di titolo originale;

- per acquisti effettuati in una delle rivendite autorizzate presentarsi presso il punto vendita muniti di titolo originale .

Ulteriori aggiornamenti saranno pubblicati anche sui social media.

Gli abbonati alla stagione musica 2020/2021 del Teatro Pasolini di Cervignano saranno contattati direttamente dalla biglietteria del teatro.

A breve saranno riaperte le vendite dei biglietti per la nuova data, sui circuiti tradizionali.