I Pink Planet portano a Casarsa la musica dei leggendari Pink Floyd

Da The Dark Side of the Moon, fino alle note dei nostri giorni, rappresentate dall’album The Endless River. Senza dimenticare altre “pietre miliari” quali Money, Wish You Were Here e Another Brick in the Wall così come altri brani meno suonati dal vivo tratti da album come Meddle, A Momentary Lapse of Reason e The Division Bell. Un viaggio emozionale tra musica, parola ed effetti speciali per ripercorrere più di 50 anni della carriera musicale di una delle band che ha fatto la storia del rock mondiale, i Pink Floyd.

Grande serata quella in programma sabato 12 ottobre alle 20.45 al Teatro Comunale Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia. Sul palco infatti, salirà una delle più applaudite cover band del leggendario gruppo britannico, i Pink Planet, ospiti di un evento organizzato da SimulArte in collaborazione con l’amministrazione comunale.

Lo show, interamente suonato e cantato dal vivo e reso ancor più spettacolare dall’uso di effetti scenici come l’iconico schermo circolare e con video immersivi e strabilianti raggi laser, sarà “contrappuntato” dal giornalista, critico musicale e conduttore radio-tv Andrea Ioime, che da grande fan e fine conoscitore della poetica floydiana, aggiungerà al concerto un elemento letterario, grazie a puntuali scavi sugli artisti, sulle loro vite e sulla loro poetica, per poter comprendere ancora meglio le diverse sfaccettature del fenomeno Pink Floyd.

Il Tributo dei Pink Planet alla straordinaria carriera della band inglese, pur mirando a un alto standard di esecuzione musicale e riproponendo alcuni aspetti visivi del gruppo originale, non ricerca la totale somiglianza con l’originale, né intende riproporre in chiave interpretativa contemporanea le canzoni più celebri dei Pink Floyd. Lo spettacolo vuole invece caratterizzarsi come esperienza multimediale, non solo sonora e visiva, ma anche concettuale, integrando alcuni momenti narrativi pensati per il massimo coinvolgimento dello spettatore nel variegato mondo Floydiano. Per dare vita a tutto questo saranno nove i musicisti sul palco: Alex Michelin (basso e voce), Kevin Iaiza (chitarre), Massimo Cappello (tastiere e voce), Marco Michelin (chitarra), Roberto Berti (batteria), Sebastiano Maltese (sassofono), Alessia Scolletti, Michela Meneguzzi e Sandra Battoia (voce e cori).

