I processi per i crimini di guerra tedeschi in Italia: conferenza all’Istituto italiano di cultura di Amburgo

Il 27 ottobre prossimo alle 18 l’Istituto italiano di cultura di Amburgo ospiterà il Procuratore Generale Militare Marco De Paolis, che terrà una conferenza sul complesso tema “Giustizia difficile - I processi per i crimini di guerra tedeschi in Italia” (1943-2013). L’evento è in italiano con traduzione simultanea in tedesco. Ne discuteranno con il Procuratore, il Prof. Paolo Pezzino (Presidente dell’Istituto Nazionale Ferruccio Parri) e il Dott. Udo Gümpel (Corrispondente per l’Italia delle reti televisive tedesche RTL/ N-tv). Il perseguimento dei crimini di guerra commessi durante l'occupazione tedesca in Italia contro la popolazione civile e all'estero contro i soldati italiani in prigionia tedesca è un problema molto difficile da affrontare. Pur essendo stata, ed essendo tutt'ora, una questione molto rilevante decine di migliaia di famiglie duramente colpite dalla terribile tragedia della Seconda guerra mondiale, e dalla violenza sanguinosa di questi crimini, non hanno ancora ricevuto una risposta. L'evento è organizzato in collaborazione la Procura Generale Militare presso la Corte Militare di Appello di Roma.

Fonte 9Colonne