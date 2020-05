I sospesi della pubblica amministrazione nei confronti delle PMI, ai tempi dell’emergenza Covid-19

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

“Le inefficienze e i ritardi della pubblica amministrazione da sempre provocano gravose conseguenze nella gestione finanziaria delle Piccole e Medie Imprese e di singoli professionisti e ora più che mai le piccole realtà, messe a dura prova dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19 e dalla mancanza di liquidità – con effetti negativi sull’occupazione - si trovano a dovere affrontare la questione dei sospesi con la PA” ha dichiarato il Consigliere regionale Furio Honsell, di Open Sinistra FVG-

“Per questo motivo ho depositato in Consiglio regionale un’interrogazione per conoscere i dettagli relativamente all’ammontare dei debiti della pubblica amministrazione regionale nei confronti di cittadini e delle PMI del Friuli Venezia Giulia e se sia stato definito un piano, con modalità e tempistiche chiare ed accelerate per la regolarizzazione e per la liquidazione dei debiti, tenendo conto delle esigenze del tessuto imprenditoriale e del mondo dei professionisti autonomi”.

“Confidiamo nel ricevere una celere risposta alla nostra richiesta da parte degli assessorati di riferimento: non possiamo permetterci di chiudere una sola azienda o di perdere alcun posto di lavoro a causa di qualsiasi inefficienza o ritardo nella pubblica amministrazione regionale” ha concluso Honsell.