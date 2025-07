I vertici di Confindustria Udine in visita a Tolmezzo allo stabilimento della Marelli Automotive Lighting Italy

“Questo stabilimento rappresenta un modello virtuoso di integrazione tra innovazione industriale, competenze professionali e collaborazione istituzionale. È qui che tecnologia, design e sicurezza convergono in un prodotto ad alto valore aggiunto, con soluzioni che non solo migliorano le prestazioni dei veicoli, ma riducono i consumi e l’impatto ambientale grazie all’utilizzo di LED, laser e materiali avanzati”.

Nelle sue visite alle eccellenze del Friuli industriale, si legge in una nota di Confindustria Udine, non poteva mancare da parte del presidente di Confindustria Udine, Luigino Pozzo, una tappa alla Marelli Automotive Lighting Italy di Tolmezzo, riconosciuto leader internazionale nella produzione di fanaleria per autoveicoli.

Ricevuto da Gianmarco Capano, direttore di stabilimento, il presidente Pozzo, accompagnato dai vicepresidenti Nicola Cescutti e Mario Zearo (capodelegazione di Tolmezzo) e dal direttore generale Michele Nencioni, ha potuto toccare con mano la forte spinta innovativa che caratterizza l’impresa tolmezzina.

Lo stabilimento si estende su oltre 100mila metri quadrati e produce annualmente più di 2,5 milioni di fanali per alcune delle più importanti case automobilistiche del mondo come Audi, BMW, Porsche, Ferrari, Alfa Romeo, Jeep, Volvo, etc. All’interno opera un centro di Ricerca e Sviluppo che dal 2000 ha progettato più di 300 modelli di fanali, integrando soluzioni tecnologiche d’avanguardia come luci 3D dinamiche, effetti a tenda luminosa e fibre ottiche ultrasottili che permettono design innovativi e personalizzati, sempre più richiesti dall’industria premium.

L’impianto è anche sede di un laboratorio interno per la progettazione e la manutenzione degli stampi utilizzati nei vari stabilimenti Marelli nel mondo. Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla produzione di componenti elettronici per fanali a LED, con un reparto dedicato inaugurato nel 2016 grazie a un investimento di circa 25 milioni di euro.

Tra le tecnologie di punta sviluppate e prodotte a Tolmezzo spiccano i fanali posteriori OLED di seconda generazione montati sull’Audi Q6 etron. Questo progetto, realizzato in collaborazione con OLEDWorks, è stato premiato al CES di Las Vegas e agli AutoTech Awards 2025 nella categoria “Collaborative Partnership of the Year”, dimostrando il ruolo centrale dello stabilimento anche nella definizione dell’auto del futuro.

A oggi, il sito impiega oltre 850 addetti, con un forte legame con il territorio e un ruolo importante per l’economia locale.

La visita dei vertici di Confindustria Udine arriva peraltro in un momento particolare per il gruppo alle prese con la procedura di ristrutturazione avviata da Marelli Holdings Co. Ltd. nell’ambito del Chapter 11 previsto dalla normativa statunitense. Nella giornata di lunedì 28 luglio si è concluso ufficialmente il periodo di 45 giorni previsto per il completamento del processo competitivo nell’ambito della procedura Chapter 11, durante il quale l’azienda non ha ricevuto offerte superiori. Pertanto, come indicato nell’Accordo di Supporto alla Ristrutturazione, Marelli prevede ora di uscire dal Chapter 11 nel 2026 sotto la proprietà dei suoi principali finanziatori. Il gruppo dei principali finanziatori di Marelli è composto da Strategic Value Partners, Deutsche Bank, MBK Partners, Fortress Investment Group e Polus Capital Management.

Inoltre, giovedì 24 luglio, si è svolta la seconda udienza presso il Tribunale Fallimentare degli Stati Uniti per il Distretto del Delaware. In tale occasione, la Corte ha autorizzato l’accesso a ulteriori 130 milioni di dollari di finanziamento debtor-in-possession (“DIP”), che si aggiungono ai 519 milioni già approvati in via iniziale, per un totale di 649 milioni su 1,1 miliardi complessivi. Questo ulteriore finanziamento consentirà all’Azienda di continuare a servire i propri clienti e adempiere agli obblighi post-petizione verso fornitori e altri creditori senza interruzioni assicurando la piena operatività dell’azienda.

Il ricorso al Chapter 11 ha rappresentato per Marelli una scelta strategica, finalizzata a rafforzare la propria struttura finanziaria, riequilibrare la posizione patrimoniale e sostenere la competitività e la capacità di innovazione nel medio-lungo periodo.

Confindustria Udine segue con grande attenzione la vicenda. “Siamo venuti qui – ha infatti sottolineato il presidente Pozzo – anche per testimoniare concretamente la vicinanza dell’Associazione allo stabilimento di Tolmezzo, consapevoli del momento di cambiamento che l’azienda e i suoi lavoratori stanno attraversando. Marelli Automotive Lighting Italy è un’eccellenza dell’industria friulana, nonché un pilastro occupazionale per l’intera area montana. Confindustria Udine intende esserle sempre accanto con ascolto, rispetto e un impegno concreto, non solo in segno di solidarietà, ma anche per sostenere ogni percorso utile alla continuità produttiva e alla salvaguardia dei posti di lavoro, perché il futuro di questo territorio passa anche da qui”.