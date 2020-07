ICS: Irresponsabili le dichiarazioni della giunta Fedriga sui rischi di contagio derivanti dall’accoglienza

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In relazione alle dichiarazioni del governatore Fedriga e dell’assessore Riccardi sui possibili contagi di covid-19 connessi all’arrivo dei rifugiati

dalla rotta balcanica, ICS ricorda che tutti i richiedenti asilo – senza eccezione – sono sottoposti a vigilanza sanitaria e a un periodo di

isolamento fiduciario di 14 giorni allo scopo di escludere la presenza di patologie connesse al covid-19. Tra gennaio e maggio 2020 l’associazione di medicina umanitaria Donk, in coordinamento con l’Azienda Sanitaria, ha effettuato oltre 900 visite e 18 tamponi su possibili casi sospetti. Nessun caso di covid-19 è stato registrato a Trieste tra i richiedenti asilo. Nessuno può ovviamente escludere che possano in futuro presentarsi casi

positivi tra i migranti, come in qualunque altro settore della popolazione italiana, ma il sistema di accoglienza e di vigilanza sanitaria è operativo

h24 ed è adeguato a rispondere alle necessità. Procurare allarme tra la popolazione al fine di trarre un misero consenso politico è un comportamento grave e irresponsabile che mira a coprire l’incapacità dimostrata dall’amministrazione regionale nella gestione dell’emergenza sanitaria come è avvenuto nel caso delle case di riposo e delle residenze assistite e con il grottesco caso della nave traghetto che ha ridicolizzato la nostra regione in tutta Italia.

Queste in particolare le dichiarazioni di ieri del vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi: "La rotta balcanica genera molta preoccupazione, perché si tratta di un flusso di persone fuori controllo, con molti individui giovani i quali, se affetti da Covid, sono molto probabilmente asintomatici e quindi potenzialmente fonte di possibili contagi". Come ha spiegato lo stesso vicegovernatore, l'aumento dei casi di positività al Coronavirus rilevati in Croazia, Serbia e Bosnia vengono comunque controllati e monitorati dalle organizzazioni sanitarie dei singoli Stati, "mentre quello che sfugge completamente è la verifica delle condizioni di salute di chi entra in maniera illegale e non viene intercettato alle frontiere dalle Forze dell'ordine". "Per questo - ha concluso - è necessaria una politica europea uniforme e più attenta a questo particolare problema, perché il rischio, come abbiamo imparato, lo si contiene con i tracciamenti e la gestione dei focolai. Per questo i passaggi incontrollati da un confine all'altro alle porte di casa nostra sono un elemento di seria preoccupazione"