ICS – Ufficio Rifugiati, Onlus replica ai sindacati SIULP e SAP

Dalle dichiarazioni rese dai sindacati di polizia SIULP e SAP in merito alla pubblicazione del report “Accesso negato. Rapporto sugli ostacoli nell’accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale e altre misure di accoglienza a Trieste”, emerge un tono marcatamente emotivo che lascia presumere come il documento non sia stato letto con la necessaria attenzione. Il rapporto è il risultato di un lungo e puntuale monitoraggio condotto da un ampio e autorevole coordinamento di enti e associazioni attive a Trieste nella tutela delle persone più esposte, e documenta l’esistenza di prassi illegittime.

Prassi che non possono essere negate, ma che richiedono di essere riconosciute e interrotte con urgenza, a difesa dello Stato di diritto e a tutela dello stesso operato delle forze dell’ordine. ICS auspica quindi una riflessione più posata e fondata sugli elementi di forte preoccupazione che emergono dal rapporto e rinnova la propria disponibilità a un dialogo serio e costruttivo, finalizzato alla cessazione delle pratiche illegittime segnalate, nell’interesse di tutte e tutti.