Ignorare il Diritto Internazionale è una minaccia globale per umanità e democrazia

“Il Diritto Internazionale conta fino a un certo punto”. Lo ha dichiarato di recente il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani, riferendosi all’abbordaggio da parte delle forze armate israeliane della Flottiglia con a bordo civili, attivisti e aiuti umanitari per Gaza.

L’azione ha violato palesemente il diritto internazionale di difesa dei civili disarmati nelle acque internazionali.

L’affermazione di Tajani, che ha suscitato scalpore, ha di fatto accentuato le polemiche e gli interrogativi sul rispetto del diritto internazionale sollevato dopo l’abbordaggio — o aggressione, come gli attivisti la suggestione — e l’arresto dei partecipanti, ma aggiungiamo, certe norme sovraniste in tema migranti sono spinte da disprezzo delle leggi internazionli, prima fra tutte la “legge del mare”., basti pensare alla costrizione per le navi delle Ong di vedersi assegnare i “porti sicuri” a giorni di navigazione. Comunque è il caso flottiglia ch ha fatto certamente da detonatore di un malcontento che cobava da settimane se non da mesi nel vedere i continui massacro di innocenti a Gaza, che cero non possono essere giustificati dalla vendetta per quanto di orribile accaduto il 7 ottobre di due anni fa. Così centinaia di migliaia di persone sono scese nelle strade di tutta Italia, sostenute anche dallo sciopero generale, per gridare la loro indignazione, riaffermare il sostegno alla Flottiglia e a Gaza e protestare contro un governo italiano (ed europeo) che condanna solo a parole il genocidio di Netanyahu.

L’operazione contro navi civili in acque internazionali, secondo il diritto marittimo (Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), è illegittima, poiché tale azione è consentita solo in caso di pirateria, di motivi di sicurezza comprovati o di blocco navale.

La questione si sposta allora sulla validità legale del blocco navale imposto da Israele , che la Flottiglia intendeva rompere perché giudicato illegale e finalizzato ad aprire un corridoio umanitario permanente.

Legittimità o violazione del diritto internazionale?

Per Israele il blocco ha lo scopo di impedire il traffico di armi verso Hamas, organizzazione considerata terroristica da Israele, Stati Uniti e Unione Europea.

Si tratterebbe dunque, secondo Israele ei suoi alleati, di una misura di autodifesa legittima anche secondo un parere ONU, ma solo in tempo di conflitto armato e purché non provochi sofferenze alla popolazione civile .

Al contrario, il Consiglio dei Diritti Umani dell’ONU , numerose ONG e soprattutto la Corte Penale Internazionale (CPI) ritengono il blocco illegittimo per gli effetti devastanti su oltre due milioni di civili a Gaza, avendo limitato l’accesso a cibo, medicina, elettricità e carburante, senza distinguere tra obiettivi militari e popolazione civile.

Per l’elevato numero di morti e per le atrocità quotidiane, una Commissione ONU ha definito come genocidio i crimini di Israele. È stato così violato il principio di proporzionalità nel diritto di difesa durante un conflitto armato, che in nessun caso può travolgere i diritti della popolazione civile.

Sovranità assoluta o giustizia universale?

Lo Stato, per proteggere la propria sicurezza, può compromettere i diritti fondamentali di un’intera popolazione?

Può far prevalere la logica di una sovranità assoluta ?

A Gaza la logica di morte, in nome della sicurezza, sta prevalendo oltre ogni diritto.

È in atto una crescente disaffezione verso il diritto internazionale e un rifiuto della cooperazione necessaria a mantenere un ordine giuridico globale.

Si sta mettendo in discussione, in nome della sovranità, il principio di giustizia universale , compromettendo l’efficacia del CPI come deterrente dei crimini più gravi.

Se viene meno un consenso giuridico condiviso, il sistema internazionale rischia di regredire a settant’anni fa, verso dinamiche fondate sulla forza e non sul diritto .

La mancata tutela delle vittime, come accade oggi a Gaza sotto gli occhi del mondo, rafforza la cultura dell’impunità, minando quell’architettura multilaterale costruita dopo la Seconda guerra mondiale per garantire la pace e la protezione dei diritti umani.

Il ruolo della Corte Penale Internazionale

Con l’istituzione del CPI si è creduto nel valore della giustizia come fondamento della pace .

Fin dal suo Statuto, la Corte ha il compito di reprimere i crimini più gravi che minacciano la pace e la sicurezza mondiale: genocidio, crimini contro l’umanità, crimini di guerra e aggressione.

Ma la Corte non può funzionare senza il sostegno e la cooperazione degli Stati.

Come affermò il giurista Niemeyer, “il diritto internazionale è un bellissimo edificio costruito su un vulcano: quando si risveglia, c’è un terremoto. E il vulcano è la sovranità statale.”

Ogni volta che uno Stato non coopera, vi è una piccola scossa per l’edificio della Corte.

La CPI non può eseguire autonomamente i mandati d’arresto, ma deve rivolgersi agli Stati per ottenere esecuzione e collaborazione.

Un fragile pilastro della giustizia globale

Istituita nel 2002 con il Trattato di Roma, la Corte nasce per deliberare i crimini più gravi contro l’umanità.

Eppure Stati geopoliticamente influenti come Stati Uniti, Russia, Cina e Israele non hanno ratificato lo Statuto, minando l’efficacia.

Se uno Stato potente rifiuta di riconoscere la giurisdizione della Corte e viola il diritto internazionale senza conseguenze, si genera un effetto domino: altri si sentiranno legittimati a fare lo stesso, alimentando l’impunità e l’instabilità.

Il rischio è che il diritto diventi un lusso nel tempo di pace , ma inefficace nei momenti di crisi, quando più servirebbe come barriera contro l’anarchia globale.

Senza diritto non c’è pace

Disconoscere il diritto internazionale è pericoloso: ogni Stato si sentirebbe libero di decidere quali leggi seguire e quali ignorare, basandosi solo sui propri interessi nazionali.

In questo scenario, il dialogo verrebbe sostituito dalla forza, la diplomazia dall’arbitrio, la cooperazione dalla sfiducia.

Il mondo ha già conosciuto le conseguenze di una sovranità esercitata senza limiti: guerre mondiali, genocidi, regimi dittatoriali.

Per questo è stato costruito un sistema di diritto internazionale vincolante : rinnegarlo oggi significa tornare indietro.

Non rispettare la Corte significa ignorare la voce delle vittime.

Pur con i suoi limiti, la CPI è l’unico tribunale permanente capace di dare giustizia ai popoli oppressi.

Lasciare impuniti i crimini significa perpetuare il trauma, alimentando odio e nuovi cicli di violenza.

Oggi il mondo è di fronte a un bivio: rafforzare il sistema giuridico internazionale o cedere alla logica di potere che giustifica ogni abuso.

Il rispetto del diritto non è un atto burocratico:

è una condizione essenziale di sopravvivenza per la convivenza pacifica tra i popoli.

Delegittimare o ignorare il Diritto non ci rende più liberi, ma tutti più vulnerabili.