Il 2024 anno peggiore di sempre. Unicef: le violazioni contro i bambini nei conflitti armati aumentano

Le Nazioni Unite hanno verificato (nel 2024) il più alto numero di gravi violazioni contro i bambini dall’inizio di questa agenda – un aumento del 25% rispetto al 2023, che era già il precedente totale più alto mai registrato. Migliaia di bambini uccisi e mutilati. Altre migliaia reclutati, rapiti, violentati o a cui è stata negata l’assistenza umanitaria. A dirlo è stata la Direttrice dell’UNICEF per la protezione dell’infanzia, Sheema Sen Gupta, che ha partecipato nelle scorse ore al dibattito tenutosi al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite su “Bambini e conflitti armati: strategie efficaci per porre fine e prevenire gravi violazioni contro i bambini”.

Il rapporto del Segretario Generale di quest’anno conferma ancora una volta ciò che troppi bambini già sanno: che il mondo non riesce a proteggerli dagli orrori della guerra.

Il numero è già alto, ma il numero reale dei bambini vittime della guerra – la reale portata del fenomeno – è di gran lunga superiore. Ogni violazione contro i bambini in ogni Paese del mondo rappresenta un fallimento morale ed ogni violazione lascia cicatrici che potrebbero non guarire mai del tutto.

Dietro questi numeri ci sono nomi, volti e vite. In Sudan, una ragazza di 14 anni è stata violentata in gruppo nella casa della sua famiglia. La madre è stata tenuta sotto tiro durante lo stupro della figlia e le è stato intimato di non dire nulla a nessuno.

In Nigeria, sei ragazzi tra i 9 e i 12 anni hanno trovato un oggetto metallico e lo hanno portato da un saldatore per venderlo come rottame metallico. L’ordigno è esploso mentre il saldatore lo stava esaminando, uccidendo lui e i ragazzi.

Tutto ciò accade ogni giorno, in proporzioni difficilmente immaginabili. In Israele e nello Stato di Palestina, lo scorso anno, sono state accertate oltre 8.000 gravi violazioni. A Gaza, i bambini sopportano il peso di questa sofferenza. In nessun’altra parte del mondo è stato registrato un numero così alto di gravi violazioni da quando, vent’anni fa, questo Consiglio ha istituito il Meccanismo di monitoraggio e rendicontazione.

In questi contesti, e non solo, stiamo assistendo a un crollo delle protezioni di base che spettano a ciascuno di questi bambini, non solo per una questione legale, ma per una questione di decenza umana.

Permettetemi di sottolineare due tendenze profondamente preoccupanti. Innanzitutto, l’aumento dell’uso di armi esplosive nelle aree popolate. Questa è oggi la principale causa di vittime infantili in molti conflitti mondiali, rappresentando oltre il 70% di tutti gli episodi di uccisioni e mutilazioni. Queste armi distruggono case, scuole, ospedali e rifugi, anche quando le famiglie si rannicchiano all’interno, sperando di essere risparmiate.

Dalla Repubblica Democratica del Congo a Gaza e Myanmar, dal Sudan all’Ucraina e al Libano, i bambini continuano a essere feriti o uccisi non solo nel fuoco incrociato, ma anche come risultato diretto del lancio di bombe, dei bombardamenti e residuati bellici esplosivi.

Queste armi non danneggiano i bambini solo nel momento dell’impatto. La distruzione dei sistemi idrici, dell’elettricità, delle case, degli ospedali, delle scuole e dei parchi giochi ha un impatto diretto sull’accesso dei bambini alla salute, all’istruzione, all’acqua potabile, a un luogo sicuro in cui giocare e dormire – le fondamenta stesse dell’infanzia. La distruzione lascia dietro di sé ordigni inesplosi che uccideranno e feriranno per anni. Ogni granata inesplosa lasciata in un campo, nel cortile di una scuola o in un vicolo è una sentenza di morte in attesa di essere innescata.

Il secondo è l’aumento della violenza sessuale. I casi accertati di stupro e altre forme di violenza sessuale contro i bambini sono aumentati del 35% nel 2024. Si tratta solo dei casi accertati – e sappiamo tutti quanto questa violazione sia poco denunciata, perché le vittime, soprattutto i bambini, spesso temono lo stigma, la vergogna o le ritorsioni se si fanno avanti.

Queste non sono solo “gravi violazioni” in termini tecnici. Sono atti di brutalità che distruggono vite. I sopravvissuti devono affrontare non solo ferite e traumi fisici, ma anche stigma, rifiuto e talvolta ulteriori abusi.

Nella Repubblica Democratica del Congo, solo nei primi due mesi del 2025, quasi 10.000 casi di stupro e violenza sessuale sono stati segnalati dai nostri partner per la protezione dell’infanzia. Oltre il 40% delle persone colpite erano bambini. In parole povere: durante questo periodo turbolento, abbiamo stimato che un bambino è stato violentato ogni trenta minuti.

Haiti è un altro esempio eclatante, con centinaia di casi – spesso di stupri di gruppo da parte di gruppi armati – registrati nel territorio sotto il loro controllo.

In Somalia e in Mali si stanno verificando modelli simili, che illustrano una tendenza che non può essere altrimenti classificata come un fallimento sistemico nella protezione dei bambini. Eppure, l’impunità rimane la norma. I sopravvissuti faticano ad accedere alle cure e al sostegno di cui hanno bisogno. I responsabili sono raramente chiamati a rispondere delle loro azioni. Dobbiamo cambiare questa situazione.

Anche in mezzo alla crescente violenza e alla riduzione delle risorse, l’agenda Bambini e conflitti armati rimane una fonte di speranza.

Nel 2024, infatti, oltre 16.000 bambini sono usciti dalle forze e dai gruppi armati e hanno ricevuto protezione e sostegno per la reintegrazione: un’ancora di salvezza per i bambini che vogliono riprendersi il loro futuro.

L’UNICEF ha inoltre registrato importanti progressi in altri settori:

In Siria, l’Esercito nazionale siriano di opposizione ha firmato un Piano d’azione per porre fine e prevenire il reclutamento e l’uso, nonché l’uccisione e la mutilazione di bambini.

Nella Repubblica Centrafricana, un protocollo di cessione facilita ora il rapido trasferimento dei bambini dai gruppi armati alle cure dei civili.

In Colombia, ex comandanti sono stati incriminati per crimini di guerra, tra cui il reclutamento e la violenza sessuale sui bambini.

Nella Repubblica Democratica del Congo, i bambini vengono allontanati dalle forze di sicurezza nazionali attraverso valutazioni dell’età e controlli da parte delle Nazioni Unite.

Ad Haiti, le autorità di transizione hanno creato una task force congiunta per attuare i protocolli di consegna dei bambini associati ai gruppi armati.

In Iraq, Pakistan, Libia e Filippine, i Governi hanno assunto impegni concreti per porre fine alle gravi violazioni.

“Questi esempi – ha spiegato Sheema Sen Gupta – ci ricordano che dove c’è la volontà politica, il progresso è possibile. Inoltre, sottolineano il ruolo vitale degli operatori umanitari che si occupano dell’accesso e della protezione dei bambini, molti dei quali lavorano con grandi rischi personali”. (Fonte aise)