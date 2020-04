Il 25 aprile 2020 e il profumo del pane

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il primo 25 aprile chiusi in casa. Sono giorni particolari, nuovi, diversi, che stiamo vivendo in una condizione mai provata prima di oppressione, limitazione fisica e mentale delle libertà quotidiane più consolidate e tutti ci siamo ritrovati a dover occupare il tempo (questa variabile che abbiamo riscoperto essere ben più di una lettera in un algoritmo), in vari modi e secondo le possibilità e la creatività di ognuno.

Una delle cose che è accaduta fin dai primi giorni di chiusura totale è stata la sparizione dagli scaffali dei supermercati di due prodotti che non erano mai mancati prima, proprio per il loro scarso utilizzo, sorpassati dalla routine consumistica: la farina, di ogni tipo e qualità, e soprattutto il lievito, esauriti ovunque. E par quanto ne procurassero i negozi, non rimanevano disponibili che per poche ore, per poi esaurirsi di nuovo.

La gente si è rimessa a fare il pane in casa!

Nelle cucine delle case italiane, in base alla classe sociale di appartenenza, possiamo immaginare scintillanti macchine elettroniche con bracci forzuti in grado di lavorare e sfornare in un baleno pani ricchi di semi, con farine esotiche in ricercate combinazioni, ma possiamo anche immaginare donne e uomini affannati e infarinati fino al collo che soppesano, impastano, attendono per ore il miracoloso rigonfiarsi della pasta, con le bollicine che ne aumentano volume e morbidezza, magari sbagliando il sale, o trovando, dopo vari tentativi, la giusta combinazione per un trionfale risultato finale da portare in tavola con orgoglio alla famiglia finalmente riunita o da mostrare con soddisfazione sui social intasati.

Insomma, nelle diversità dei modi e delle tecniche o nelle differenti disponibilità economiche, tutti hanno bisogno di fare il pane, e in questa necessità si può leggere molto: nei momenti difficili, nei momenti estremi che segnano svolte epocali nella vita dei singoli e delle comunità, c'è bisogno di una cosa semplice, naturale, e che soprattutto si realizzi concretamente, che dia un risultato, che ti rimetta a contatto con la realtà delle cose, che tu puoi determinare con il tuo lavoro e la tua esperienza. Il profumo del pane appena sfornato ti regala il sapore ed il piacere della vita vera, del realizzare qualcosa di importante, qualcosa di vero, che riconosci per quello che è, che ti sostenta e ti accarezza, che ti rende giustizia.

Ti concede una tregua e ti fa per un attimo scordare le nefandezze e le tragedie della quotidianità: generazioni intere di anziani abbandonati a morire in moderni lager nei nostri paesi, il sindaco ipocrita della tua città che porta corone alla Resistenza dopo essere stato eletto facendo accordi coi fascisti, figli di generose amnistie, che come portatori fintamente asintomatici ancora strisciano nella nostra società; le banche che esibiscono bilanci con utili record mentre la società è alla fame e si sta indebitando per i prossimi decenni; speculatori economici che in tempi di pandemia si arricchiscono vendendo prodotti medicali a peso d'oro o che investono in borsa capitali immensi promuovendo tragedie globali; speculatori politici che anche dai morti e dalle difficoltà estreme di un popolo cercano vantaggi per i loro famelici clan...

Nelle case si cerca il profumo del pane fatto in casa, si vuole ritrovare il gusto della fatica che, per una volta, produce qualcosa di buono, di bello, di importante, di non virtuale, di non mediatico, di non sfruttabile da abili mani speculative.

Impastiamo il nostro pane!, e il gusto di farlo spero ci servirà a ricordare, quando saremo di nuovo liberi dal virus, cosa è davvero importante nella nostra vita, per non ricadere in altre schiavitù di abili manipolatori della verità e del consenso.

Ricordiamoci di praticare e pretendere giustizia, uguaglianza, solidarietà, e una visione alta del futuro per le prossime generazioni.

Ricordiamoci il profumo del pane, il miracolo del lievito buono della Libertà che qualcuno ha conquistato per noi, e che solleva il mondo.

Giancarlo Velliscig