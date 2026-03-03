Il 6° festival della psicologia in Fvg dà appuntamento venerdì a Tavagnacco 

Prosegue il 6° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, dedicato al tema “Psicologie di confine”. Il terzo appuntamento, intitolato “Giovanni Bruno Vicario. Il fascino dell’illusione: come percepiamo ciò che non esiste”, attende il pubblico venerdì 6 marzo, alle 18, al Teatro Immersivo “P. Maurensig” di Tavagnacco (loc. Feletto Umberto, via Mazzini, 1). Protagonista dell’incontro sarà Rossana Actis-Grosso, professore associato in Psicologia Generale presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università di Milano-Bicocca.

Partendo dagli studi di Giovanni Bruno Vicario, psicologo di origine udinese noto per la sua attività scientifica nell’ambito dei processi della percezione visiva, uditiva e del tempo, nel corso dell’incontro Rossana Actis-Grosso affronterà il complesso rapporto tra illusione e realtà nell’ambito dell’esperienza visiva. Attraverso l’osservazione diretta di alcune illusioni visive, il pubblico sarà guidato a riflettere sulla distinzione tra fenomenicamente reale e fenomenicamente apparente, per scoprire come lo studio delle illusioni consenta di comprendere non solo la percezione, ma anche il rapporto tra la nostra mente – il mondo interiore – e la realtà esterna – il mondo esteriore –, ovvero tra ciò che è vero, immaginato o “sognato”.

Rossana Actis-Grosso è laureata in Psicologia (indirizzo Sperimentale) presso l’Università di Padova, dove ha in seguito conseguito il Dottorato di Ricerca in Percezione e Psicofisica. Ha svolto attività di ricerca presso l’Università di Padova e l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. I suoi interessi di ricerca spaziano dalla percezione visiva – con particolare riguardo per la percezione del movimento, di eventi, e delle emozioni – alle arti visive, alla Human Computer Interaction – in particolare all’interazione tra valore estetico, emozioni e User-Experience – e alla psicologia applicata. È autrice di diverse pubblicazioni su questi argomenti e ha organizzato numerosi congressi nazionali e internazionali. È, inoltre, membro permanente del Comitato Esecutivo della Alps Adria Psychology Association, della International Society for Gestalt Theory e di numerose società scientifiche.

IL 6° FESTIVAL DELLA PSICOLOGIA IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il 6° Festival della Psicologia in Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione scientifica di Claudio Tonzar, docente di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione all’Università di Urbino e presidente di Psicoattività, e di Tiziano Agostini, professore ordinario di Psicologia Generale all’Università degli Studi di Trieste, ha preso il via il 20 febbraio a Palmanova e prosegue fino al 3 aprile 2026, tra Trieste, Tavagnacco, Gradisca d’Isonzo, Gorizia e Cormons.

Il tema della nuova edizione, “Psicologie di confine”, esplora i nuovi ambiti di ricerca e di applicazione della psicologia, a partire dagli studi di sei autori che hanno vissuto e operato in territori di frontiera, contesti che hanno contribuito a influenzare i loro temi di ricerca. Attraverso l’analisi delle teorie elaborate da Alberto Argenton, Gaetano Kanizsa, Giovanni Bruno Vicario, Paolo Bozzi, Anton Trstenjak e Edoardo Weiss, gli incontri del Festival affronteranno, dunque, tematiche legate alla creatività, alla percezione, alla musica, ai confini tra consapevolezza di sé, realtà e inconscio, con l’obiettivo di riflettere su come la psicologia possa esplorare e interpretare le frontiere della mente e del comportamento umano.

PROSSIMO APPUNTAMENTO

Dopo Tavagnacco, il Festival continua a Gradisca d’Isonzo con l’incontro dal titolo “Paolo Bozzi. La musica della mente: percezione, ritmo e psicologia”, in programma venerdì 13 marzo, alle 18, nella Sala Bergamas (via Bergamas, 3). Ospite dell’incontro sarà Massimo Grassi, professore associato di Psicologia Generale presso l’Università di Padova.