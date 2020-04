Il 9 aprile di 75 anni fa: feroce eccidio di partigiani presso le Carceri di Udine

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Esattamente 75 anni fa veniva compiuto da parte dei nazifascisti il feroce eccidio di 29 partigiani garibaldini e osovani presso le Carceri di Udine. Quei 29 autentici eroi e profeti di progresso civile ci interrogano ancora oggi con forza!" A parlare è il consigliere regionale ed ex sindaco di Udine Furio Honsell

"Il loro sacrificio estremo per le libertà democratiche è ancora esemplare. Oggi, in quella che, a causa della drammatica emergenza epidemiologica, viene ormai percepita come la vera alba del nuovo millennio, dobbiamo impegnarci perché l'epoca che sta nascendo sia illuminata dai valori eterni e universali per i quali hanno combattuto i Partigiani: libertà, equità, convivenza solidale e responsabile verso i diversi, facendo dell'intero pianeta la patria di cui avere cura. Ringrazio infine Anpi Udine e il suo presidente Antonella Lestani per aver svolto come ogni anno, ma in sicurezza, l'orazione alla carceri domenica scorsa".