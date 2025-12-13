Il balletto classico La bella addormentata in scena lunedì a Cervignano e martedì a Sacile

La bella addormentata, uno dei titoli più conosciuti del repertorio del balletto classico, arriva per due date in Friuli Venezia Giulia nell’allestimento del Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova. Questo capolavoro con le coreografie originali di Marius Petipa e le musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij sarà ospite lunedì 15 dicembre del Teatro Pasolini di Cervignano e martedì 16 dicembre del Teatro Zancanaro di Sacile per la stagione promossa da Circuito ERT e Comune. Entrambe le serate inizieranno alle 20.45.

Il pubblico verrà trasportato nella dimensione del sogno e delle fiabe, un mondo incantato di castelli, foreste, maledizioni e incantesimi, dove solo un bacio dell’amore più puro potrà spezzare un terribile sortilegio. Quest’opera, consacrazione del romanticismo, è basata sul racconto di Charles Perrault La Belle au Bois Dormant, integrato nello stile francese del XVIII secolo.

L’interpretazione de La bella addormentata è una grande sfida per i ballerini, specialmente per chi interpreta il personaggio principale della Principessa Aurora, che richiede uno stile cristallino elegante e fragile.

Eseguito dalle principali compagnie mondiali, questo capolavoro di Čajkovskij è senza dubbio una delle pagine più belle dell’illustre compositore russo. Melodie eterne come “Rosa Adagio” e “Grande Valse Villageoise” rivelano il lirismo dell’autore. La relazione tra la musica di Cajkovskij e la coreografia di Marius Petipa è così perfetta che sarebbe difficile immaginare un’altra lettura della partitura. Proprio la perfetta simbiosi tra musica e coreografia ha reso questa pièce forse l’opera più rappresentativa della danza classica.

Il Russian Classical Ballet diretto da Evgeniya Bespalova si propone, già dalla sua fondazione avvenuta nel 2005, di conservare integralmente la tradizione del balletto classico russo. La compagnia è composta da un cast di ballerini diplomati nelle più prestigiose scuole coreografiche: Mosca, San Pietroburgo, Novosibirsk, Perm. Corpo di ballo e solisti, provenienti dalle principali compagnie russe, danno corpo a questo ensemble, nel quale preparazione accademica ed esperienze internazionali si sposano con l’irriverenza di talenti emergenti nel panorama della danza classica moscovita.

Prevendite e informazioni per la data di Sacile su ertfvg.it, informazioni sulla data di Cervignano su teatropasolini.it.