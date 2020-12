Il benessere psicologico ai tempi del Covid-19, convegno by Open FVG

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il benessere psicologico, un aspetto della salute ai tempi del covid-19, da molti considerato secondario ma che stando alle proiezioni statistiche mondiali ed europee potrebbe rivelarsi un'emergenza nell'emergenza, considerando il drammatico aumento dei casi di suicidio, di violenza domestica, di depressione e più in generale di sofferenza collegata alla solitudine e all'esclusione sociale causata dal confinamento e dalla crisi economica. Open FVG, si legge in una nota, da sempre particolarmente attenta alle problematiche sociali e al benessere dei cittadini decide così, di rompere il tabù e di parlarne apertamente domani, domenica 13 dicembre, dalle ore 11, in un incontro trasmesso in diretta dalla pagina Facebook di Open FVG. Una fotografia forse brutale e troppo spesso inconfessabile, quella della sofferenza psicologica ai tempi del Covid che però impone l'adozione tempestiva di azioni proattive di contrasto.

Alla tavola rotonda parteciperanno: il Dott. Roberto Calvani (Pres. Ordine degli Psicologi del Fvg), la Dott.ssa Diana Rucli (Direttrice di IFOTES - International Federation of Telephone Emergency Services), Laura Marzi (Sindaca di Muggia), Furio Honsell (Cons. regionale Open Fvg, primo firmatario della proposta di legge 11/2018 "Norme per la promozione di iniziative e progetti per la prevenzione del fenomeno della solitudine"). Modera l’incontro: Ilaria Cecot, ex assessore al welfare della Provincia di Gorizia.