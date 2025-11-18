Sabato prossimo 22 novembre dalle ore 16:00 alle ore 18:00, negli spazi di palazzo Giacomelli, sede del Museo Etnografico del Friuli, in via Grazzano 1, si terrà l’iniziativa il canto del Mediterraneo – Poeti senza confini, un incontro dedicato alla presentazione dell’antologia poetica Il canto del Mediterraneo. Poetry without borders, curata dalla poetessa, scrittrice e saggista Monica Buffagni, accompagnata dall’artista e mediatrice culturale in lingua araba Rasha Akereem.

L’iniziativa promossa da Time For Africa e il Club per l’UNESCO di Udine, rientra nel quadro delle attività del progetto “Rime di Solidarietà”, sostenuto dalla Regione FVG, per promuovere la solidarietà e l’inclusione attraverso laboratori di scrittura, reading poetici e incontri con autori, rivolti alla comunità locale, le scuole, i rifugiati e migranti. L’appuntamento di sabato 22 novembre, prosegue idealmente la mostra “Qui/Altrove” , ospitata recentemente nel Museo Etnografico del Friuli di via Grazzano 1, dedicata alle migrazioni d’oggi del Friuli.

Monica Buffagni poetessa e curatrice, ha dedicato gran parte della sua attività alla promozione della poesia come strumento di incontro e di dialogo. A Udine presenterà il percorso che ha portato alla realizzazione di Il canto del Mediterraneo, raccontando le motivazioni e le difficoltà che la traduzione e l’impaginazione trilingue hanno comportato.

«La scelta di riproporre ogni poesia in tre lingue vuole essere un segno concreto di apertura verso culture diverse e un omaggio alla molteplicità dei punti di vista – afferma Buffagni –. Spero che i lettori possano ascoltare, attraverso le parole di questi poeti, l’urlo di chi sceglie di partire e la nostalgia di chi resta».