Il carcere di Tolmezzo è sicuro? Sinistra Italiana presenta un’interrogazione parlamentare al Senato

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Nel carcere di Tolmezzo sono stati trasferiti 5 detenuti dal carcere bolognese della Dozza che sono risultati positivi al coronavirus, mettendo così a rischio gli altri detenuti, le forze dell'ordine, che quotidianamente ne vengono a contatto, e l'intera comunità tolmezzina.

La senatrice Loredana De Petris (Sinistra Italiana-Gruppo misto) ha presentato un'interrogazione al Ministro della Giustizia dove chiede se il ministero stia valutando di spostare i detenuti in strutture più adeguate o quali iniziative intenda assumere per ostacolare il diffondersi del contagio all'interno della struttura e tra la popolazione, prevedendo eventualmente i domiciliari per coloro i quali non sono sottoposti al regime di massima sicurezza ed evitando i trasferimenti di detenuti tra le carceri, fino alla fine dell'emergenza sanitaria.

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/showText?tipodoc=Sindisp&leg=18&id=1150120