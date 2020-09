Il cibo mal…. trattato, incontro a Udine su tutela dell’agroalimentare e questione dei pesticidi

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Incontro a Udine mercoledì 30 settembre a Paderno, ore 18.30 presso il Birra Store in viale Vat, 66 dal titolo

"Il cibo mal.... trattato". I Trattati di libero commercio, si legge in una nota dell'Comitato Stop TTIP Udine, ostacolano la tutela dell'agroalimentare e la questione dei pesticidi va affrontata per tutelare il suolo, la salute, l'ambiente . Una borsa sempre più avvelenata con OGM, con pesticidi, con carne trattata con ormoni e antibiotici mette in allarme chi come noi denuncia la pericolosità dei Trattati di Libero commercio che aboliscono il principio di precauzione e garantiscono i profitti delle Multinazionali, impegnate ad assediare le istituzioni dell'Unione europea. Sotto gli attacchi dell'agrobussiness saranno capaci i Governi UE a promuovere un modello agricolo che rispetti ecosistema, persone, territori? Di questo si parlerà mercoledì prossimo.