Dopo il successo del portale online lanciato in ottobre, il progetto entra in una nuova fase: un ciclo di incontri diffuso in tutto il Friuli Venezia Giulia con alcuni tra i più autorevoli storici italiani. Ben 22 incontri in 14 sedi per leggere le crisi del presente attraverso il passato e rendere la conoscenza accessibile senza semplificarla. A renderlo possibile la sinergia tra i due atenei regionali con il sostegno della Regione, la Fondazione Friuli, la Fondazione CRTrieste e l’Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne Banke del Friuli Venezia Giulia.

Il Circolo della Storia cresce e scende in campo sul territorio. Dopo il lancio ufficiale dello scorso ottobre, che ha visto l’attivazione del sito www.circolodellastoria.it e della newsletter settimanale, la prima comunità italiana di appassionati di storia entra oggi in una nuova fase operativa con un ciclo di incontri che toccherà tutte le province del Friuli Venezia Giulia grazie alla collaborazione tra l’Università di Udine e l’Università di Trieste.

Nato come esperimento digitale e culturale per leggere la complessità del presente attraverso il passato, il Circolo ha già superato la soglia dei 2.000 aderenti da tutta Italia, confermandosi un punto di riferimento autorevole e accessibile per chiunque voglia approfondire le dinamiche del mondo attuale lontano dalle banalizzazioni dei social network.

Il nuovo ciclo di incontri, curato da Tommaso Piffer e intitolato “Appuntamenti con la storia”, rappresenta un vero e proprio «tour della storia» che toccherà ogni provincia della regione, dai centri urbani ai piccoli comuni, coinvolgendo alcuni tra i più autorevoli storici italiani come Gustavo Corni, Marcello Flores, Ilaria Pavan, Laura Pepe, Raoul Pupo, Gabriele Ranzato, Antonella Salomoni e Luciano Zani. Ed è anche la filosofia del Circolo della Storia: raggiungere le persone, superare l’idea che la conoscenza debba essere elitaria, ma senza banalizzare la complessità.

A rendere possibile l’iniziativa è una sinergia scientifica e istituzionale unica, che vede la collaborazione dell’Università di Udine e dell’Università di Trieste, e il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Friuli, della Fondazione CRTrieste, dell’Associazione Regionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali e Artigiane, Zadružne Banke del Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine. Numerosi gli enti che hanno collaborato alle realizzazioni di singoli incontri: i festival Pordenonelegge ed èStoria, l’Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea nel Friuli Venezia Giulia, l’Associazione Città dell’Uomo, la Fondazione Morpurgo Hofmann, il Molino Moras e l’Associazione Valentino Ostermann.

“Appuntamenti con la Storia” in Friuli Venezia Giulia è però solo l’inizio delle proposte in presenza del Circolo della Storia: a partire dall’anno prossimo il formato verrà ripetuto anche in altre regioni d’Italia, per costruire un punto di riferimento nazionale per gli appassionati di storia così come il Club Alpino Italiano lo è per gli alpinisti e il Touring club per chi ama viaggiare.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento è in programma il 26 e 27 febbraio, rispettivamente a Udine e Trieste, con Marcello Flores, che affronterà il tema della “giustizia internazionale sotto attacco”, a ottant’anni dal processo di Norimberga. Viviamo una fase in cui il diritto internazionale è sempre più messo in discussione e l’assetto costruito dopo la Seconda guerra mondiale mostra segni di crisi. Proprio per questo diventa ancora più importante guardare indietro: ricordare perché, dopo la tragedia di due conflitti globali, si decise di porre limiti alla sovranità assoluta degli Stati.

Con Carlo Fumian (il 5 e 6 marzo a Udine e Trivignano Udinese), si ricostruirà l’epopea del mercato mondiale del grano, creato tra Diciannovesimo e Ventesimo secolo: un tema tornato d’attualità con la guerra in Ucraina, ma utile anche per comprendere la fragilità dei mercati azionari.

Roberto Della Seta (il 12 e 13 marzo a Gradisca d’Isonzo e Udine) si occuperà della storia dei movimenti pacifisti (con uno sguardo anche a come potranno evolvere in futuro), Jacopo Lorenzini (il 19 e 20 marzo a Spilimbergo e Trieste) ricostruirà la storia dell’eversione in Italia, dal Dopoguerra agli anni Settanta, attraverso gli scontri interni all’esercito. Ilaria Pavan (il 26 marzo a Udine) tratterà il tema del diritto alla salute in Italia: la sua storia, i problemi e le prospettive.

Gli appuntamenti con la storia continueranno poi il 9 e 10 aprile (a Trieste e Povoletto), con Antonella Salomoni che affronterà il tema della battaglia per la memoria dell’Unione Sovietica nella Russia di Putin.

E poi ancora: con Antonio Musarra (il 23 maggio a San Daniele del Friuli) sulla storia della prima crociata e dell’assedio di Gerusalemme; Gabriele Ranzato (il 16 e 17 aprile a Trieste e Pordenone) sulla lotta armata dei comunisti nella Resistenza; Gustavo Corni (il 22 e 23 aprile e il 4 giugno, a Udine, Ronchi dei Legionari e Gemona del Friuli) sulla storia del Friuli e del Veneto sotto l’occupazione austro-germanica, durante la Grande guerra.

Il ciclo si chiuderà poco prima dell’estate: il 15 e 22 maggio con Raoul Pupo (a San Pietro al Natisone e Tavagnacco), sull’italianità adriatica; il 21 maggio con Luciano Zani (a Maniago) sugli internati militari italiani, il 29 maggio con Laura Pepe (a Cividale del Friuli) sulla storia del Partenone attraverso i secoli e l’11 giugno con Andrea Monopoli sul sistema difensivo della Guerra fredda in Friuli Venezia Giulia (Monfalcone).