Il Circolo Zapata e la  Biblioteca Cancian riprendono la loro attività in presenza

Il Circolo Zapata e la Biblioteca Cancian di Pordenone riprendono la loro attività in presenza con un paio di appuntamenti estivi: Sabato 3 luglio alle 17.30 "Anarchia contro il virus, cronache e prospettive" libro appena uscito per le edizioni di Zero in Condotta e saranno presenti autori e autrici del Gruppo di Ricerca Pandemico. Domenica 18 luglio alle ore 18.00 incontro con Andrea Staid che presenterà la sua ultima fatica editoriale (edita da Add) "La casa vivente - riparare gli spazi, imparare a costruire" per riprendere il filo interrotto con la rassegna "la città e nuda" del 2017