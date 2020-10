Il comitato Arca denuncia la presunta censura Rai che ha omesso le immagini sugli striscioni “salva il Tagliamento”

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Comitato ARCA ha accolto festosamente il Giro d'Italia sul ponte di Pinzano con un chiaro

messaggio: TAGLIAMENTO PATRIMONIO UNESCO, NO DIGA A PINZANO, NO

AUTOSTRADA CIMPELLO-GEMONA e soprattutto SALVA IL TAGLIAMENTO, scritto su uno

striscione di 50 x 4.5 metri esposto al Sacrario Germanico di Col Pion, a picco sulla stretta del

fiume, perfettamente posizionato per le riprese dell'elicottero RAI. Si apre così una nota del Comitato che prosegue: "Purtroppo niente di tutto questo è stato ripreso dalle telecamere stradali, che hanno preferito saltare i comuni di Ragogna e Pinzano dove avevamo preannunciato la presenza di bandiere e striscioni.

Allo stesso modo, le telecamere dell'elicottero, che pure ha sorvolato ampiamente Col Pion e l'enorme striscione, hanno mandato più volte in onda la spettacolare vista dei famosi rami intrecciati del Tagliamento, ma hanno evitato di riprendere l'evidentemente problematico messaggio "SALVA IL TAGLIAMENTO". Quindi, riprese del ponte di Pinzano no, ma del ponte del Cimano sì, anche se quest'ultimo si trova a diversi chilometri dal tragitto di tappa. Ma il Comitato ARCA non si perde d'animo, e sarà presente martedì prossimo alla 16a tappa, Udine-San Daniele del Friuli, per prendere parte alla festa per il Giro e nel contempo informare la popolazione sulla necessità di tutelare la naturalità della pedemontana e del fiume Tagliamento. Ci troveremo dunque nel pomeriggio di martedì lungo le vie del centro cittadino di San Daniele con volantini informativi e la possibilità di firmare la petizione perché venga avviata la procedura per

l'inclusione del Tagliamento nella Tentative List dei beni patrimonio mondiale dell'UNESCO.

Ricordiamo infatti che la World Heritage List UNESCO comprende diverse categorie di beni tra cui

anche i beni naturali, e che -contrariamente da quanto dichiarato recentemente dall'assessore regionale all'Ambiente Scoccimarro- la categoria dei beni naturali include anche i fiumi. Nell'attuale Tentative List c'è già la Drina in Serbia, il Dunajec in Polonia, il Bikin in Russia. Cosa aspettiamo? Venite a trovarci a San Daniele martedì e -nonostante l'indifferenza degli elicotteri RAI- salviamo il Tagliamento insieme festeggiando il Giro! Infine, in riferimento alle scritte apparse sul ponte di Pinzano nella notte tra venerdì e sabato scorsi ("No Diga, No autostrada" e "Salviamo il Tagliamento dal cemento"), sottolineiamo che il Comitato ARCA non è responsabile di quelle scritte. Benché ne condiviamo il contenuto, non è assolutamente nostra pratica eseguire scritte permanenti su manufatti pubblici. Riflettiamo però che quanto

avvenuto domenica, in cui è stato censurato un messaggio così largamente condivisibile come "Salva il Tagliamento", può contribuire ad avvelenare il rapporto tra cittadini ed istituzioni e portare ad intemperanze come quella delle scritte".