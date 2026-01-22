Il Comune di Tolmezzo celebra il Giorno della Memoria 2026. Gli eventi tra il 27 e il 29 gennaio

In occasione del Giorno della Memoria 2026, il Comune di Tolmezzo promuove una serie di eventi celebrativi dedicati al ricordo delle vittime della Shoah e delle persecuzioni nazifasciste, con l’obiettivo di mantenere viva la memoria storica e favorire una riflessione consapevole, in particolare tra le giovani generazioni.

Il programma, realizzato in collaborazione con associazioni culturali del territorio, si articolerà tra martedì 27 e giovedì 29 gennaio 2026, coinvolgendo la Biblioteca civica “Adriana Pittoni” e i teatri Candoni e Don Bosco.

Le iniziative prenderanno avvio martedì 27 gennaio alle 11.00 al Teatro comunale Luigi Candoni, con il dialogo tra l’autrice Raffaella Cargnelutti e gli studenti degli Istituti Superiori tolmezzini, in occasione della presentazione del libro “Alla gentilezza di chi la raccoglie. Dall’inferno di Buchenwald una storia vera”, che racconta la deportazione del tenente Giulio Cargnelutti e il suo lungo internamento nel campo di concentramento.

Nel pomeriggio della stessa giornata, alle 17.30, in Biblioteca, si terrà la presentazione del volume “Stragi nascoste. Tra occultamenti, Ragion di Stato e interessi internazionali” di Mauro Tonino, a cura del Soroptimist Club Alto Friuli, un approfondimento sulle stragi naziste rimaste a lungo senza giustizia.

In serata, alle 20.00, il Teatro Don Bosco ospiterà l’incontro-spettacolo “La pace è ancora un sogno. Donne ebree in Friuli dal Risorgimento alla Shoah (e oltre)”, una narrazione teatrale tra parole, immagini e suggestioni musicali, realizzata in collaborazione con la Nuova Pro Loco Tolmezzo.

Le celebrazioni si concluderanno giovedì 29 gennaio alle 17.30, in Biblioteca civica “Adriana Pittoni”, con la presentazione del libro “I treni per i lager. La deportazione dalle carceri di Udine e di Pordenone (settembre 1943 – aprile 1945)” di Luciano Patat, a cura della Sezione ANPI di Tolmezzo “Romano Marchetti” e del Coordinamento ANPI Carnia. L’opera ricostruisce, attraverso un rigoroso lavoro di ricerca storica, le vicende delle persone arrestate e deportate dal territorio friulano.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per ulteriori informazioni: Ufficio Cultura del Comune di Tolmezzo cultura@comune.tolmezzo.ud.it – 0433 487961 – www.comune.tolmezzo.ud.it .