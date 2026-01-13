Il Comune di Udine apre i canali ufficiali WhatsApp e Telegram

Il Comune di Udine amplia i propri strumenti di comunicazione digitale e inaugura i canali ufficiali su WhatsApp e Telegram. In questo modo, Palazzo D’Aronco punta a rinnovare e rafforzare la propria comunicazione pubblica, avvicinandosi sempre più alle abitudini dei cittadini e rendendo l’informazione istituzionale più accessibile, moderna e puntuale.

L’obiettivo, sfruttando due applicazioni di messaggistica ormai diffuse in tutta la popolazione come Whatsapp e Telegram, è mantenere un rapporto sempre più immediato, semplice e costante con le cittadine e i cittadini, garantendo allo stesso tempo una comunicazione capillare, puntuale e accessibile. Attraverso questi nuovi canali, il Comune intende far conoscere ad un pubblico sempre più grande e trasversale ciò che avviene in città, valorizzando iniziative, progetti e servizi e assicurando una diffusione rapida delle informazioni di interesse pubblico.

Sui canali troveranno spazio notizie e comunicati su numerosi temi, tra cui gli eventi e le rassegne culturali, i progetti per la città, le decisioni della giunta comunale, e informazioni sulla mobilità e sui cantieri, le comunicazioni in merito ai servizi pubblici, le scadenze, le informazioni riguardo alla pubblica sicurezza, le comunicazioni ufficiali dell’amministrazione, le allerte meteo e aggiornamenti.

I nuovi canali si aggiungono all’ampia attività social del Comune di Udine sia sulle pagine istituzionali Facebook (Comune di Udine) e Instagram (@comune_udine) che sui canali tematici dedicati alla biblioteca civica Joppi (Biblioteca Civica Vincenzo Joppi su Facebook), ai Civici Musei (Udine Musei su Instagram e Facebook), a Friuli Doc, nonché alle pagine Facebook Udine Qua la Zampa, Furlan in Comun e Agente Lio.

L’iscrizione ai canali è libera e gratuita: sia il canale Whatsapp che il canale Telegram non funzionano come una normale conversazione su app di messaggistica, ma come un feed informativo, nel quale il Comune invia le comunicazioni, sempre facilmente rintracciabili.

Per iscriversi sarà necessario seguire il link https://linktr.ee/comune.udine e selezionare i canali. Sulle applicazioni di Telegram e Whatsapp bisognerà cercare @Comunediudine – il profilo è contraddistinto dal nuovo logo del Comune di Udine –, e unirsi al gruppo.

Sullo smartphone dei cittadini iscritti non compariranno notifiche moleste e ogni messaggio conterrà un rimando ai singoli contenuti riportati o alla notizia completa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Udine, per consentire a chi lo desidera di approfondire i temi.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, i canali Whatsapp e Telegram assicurano il completo anonimato. Chiunque seguirà il canale non potrà conoscere l’identità degli altri iscritti.