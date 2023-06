Il Comune di Udine celebra il Pride FVG con la realizzazione di cartelli colorati in piazza San Giacomo

Il Comune di Udine è lieto di annunciare la realizzazione e la posa di quattro cartelli speciali in occasione del mese del Pride. Questi cartelli, apposti su pali della luce, sono un piccolo omaggio della città di Udine alla celebrazione del Pride, portando i colori dell’arcobaleno in uno dei luoghi più vissuti e simbolici, piazza San Giacomo.

I cartelli sono stati progettati con attenzione per rappresentare l’impegno di Udine nel contrasto alle discriminazioni basate su orientamento sessuale, espressione e identità di genere. La scritta “Udine per tutt*” è stata scelta come messaggio centrale, un invito all’inclusione e all’uguaglianza, abbracciato con forza dall’amministrazione comunale.

L’Assessora alle pari opportunità, Arianna Facchini, dichiara: “Con l’iniziativa dei cartelli colorati in piazza San Giacomo, il Comune di Udine intende ribadire il proprio impegno a favore dei diritti di tutte le persone. Il Pride FVG rappresenta una grande occasione per celebrare la diversità e promuovere un messaggio di inclusione. Siamo fieri di sostenere questa importante manifestazione e di portare i colori del Pride nel cuore della nostra città.”

La realizzazione di questi cartelli colorati è parte di una serie di iniziative promosse dal Comune di Udine per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della diversità e del rispetto per tutte e tutti. Il Pride rappresenta un momento significativo per la comunità LGBTQIA+ e, con questa iniziativa, il Comune vuole esprimere il proprio sostegno e l’apertura di Udine nei confronti di ogni individuo.