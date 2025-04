Il Comune di Udine ha avviato in questi giorni il macro progetto di ampliamento del verde urbano. 800 i nuovi alberi previsti

Il Comune di Udine avvia un ambizioso progetto di piantumazione urbana, con la messa a dimora di 833 nuovi alberi in città. Le nuove piantumazioni completano un’ampia strategia di valorizzazione del verde pubblico, volta a migliorare la vivibilità della città e contrastare gli effetti del cambiamento climatico. La piantumazione, che ha preso il via nelle scorse ore, è realizzata con un’attenzione particolare alla qualità e alla cura delle piante, per garantire il loro attecchimento e una crescita sana e funzionale nel tempo.

Il macrointervento

L’intervento prevede un incremento importante di nuove piantumazioni, che saranno utili a sostituire anche gli alberi malati o morti, rimossi negli scorsi mesi. Tutte le essenze eliminate saranno sostituite nella stessa posizione in cui sono state rimosse, nella maggior parte dei casi con un numero superiore di nuove piantumazioni e con un maggiore ordine. Entrando nel dettaglio dell’intervento, circa 730 alberi saranno piantumati lungo 100 tra strade, viali e rotonde, mentre il restante centinaio troverà posto in aree verdi e nei giardini scolastici. Le prime operazioni si concentreranno nella zona di Udine Sud, partendo da via Corgnali, dove saranno messi a dimora 25 nuovi alberi di mirto crespo, ma il Comune interverrà in seguito anche negli altri quartieri cittadini, per una copertura completa del territorio udinese.

Il progetto prevede infatti – per un’idea complessiva – la piantumazione di 22 peri da fiore in via Ampezzo, 19 esemplari di ginkgo biloba in via Zuglio, 20 piante di mirto crespo in via Forni di Sotto, 27 alberi di storace americano in via Monte Grappa e 21 in via Bidernuccio. Inoltre, 20 platani saranno messi a dimora in viale Trieste, interessato durante l’estate da diverse cadute dovute al maltempo e alla salute degli alberi, 13 Koelreuteria paniculata in via Moimacco, 10 ciliegi in via Planis e 8 tigli in via Risano. Anche le aree verdi beneficeranno di nuove piantumazioni, con 36 alberi di diverse specie nell’area verde Battisti di via Monsignor Nogara e altri 30 in via dello Sport.

La cura delle nuove piantumazioni

Il piano di piantumazione ha preso il via già nella giornata di martedì primo aprile, a partire da Udine Sud, con l’obiettivo di completare l’intero l’intervento entro Pasqua, domenica 20 aprile, con il coinvolgimento di tre squadre operative.

Per garantire la massima riuscita del progetto, il Comune adotterà inoltre una serie di misure volte a favorire l’attecchimento e la crescita delle nuove piante. Sarà attivato un servizio di manutenzione specifico per i primi due anni, con interventi di irrigazione, potature ed eventuali sostituzioni delle piante che non attecchiranno al terreno. L’intenzione è quella di riproporre l’intervento sperimentato con successo la scorsa estate, che prevedeva l’uso di sacche d’acqua per un’irrigazione costante e mirata, tecnologia che potrebbe essere estesa a tutte le nuove piantumazioni effettuate negli ultimi due anni.

L’impegno dell’amministrazione sul tema del verde

Questo nuovo intervento segue il successo delle precedenti piantumazioni realizzate dall’amministrazione, tra le quali si contano almeno 360 alberi nei parchi cittadini piantati lo scorso autunno, di cui il 90% ha attecchito con successo. Udine conferma il proprio impegno per una città più verde, sostenibile e accogliente per tutti i suoi cittadini, nei quartieri e soprattutto in zone sensibili come Borgo Stazione, dove le nuove piantumazioni hanno migliorato notevolmente l’estetica del quartiere. Udine inoltre, primo capoluogo del Friuli Venezia-Giulia a farlo, si è recentemente dotata del Piano del verde, uno strumento che indica lo stato dell’arte del verde della città e progetta gli interventi di sviluppo in modo organico.