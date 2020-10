Il cordoglio di Legacoop FVG per la scomparsa di Elio Nadalutti

Condividi con LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Legacoop FVG si unisce al cordoglio per la morte di Elio Nadalutti, uomo impegnato a difesa dei valori di libertà e democrazia, ma anche appassionato cooperatore. Va ricordato, infatti, che è stato per anni il presidente del distretto soci di Cividale di Coop Consumatori Nordest e, al contempo, membro degli organismi regionali di Legacoop FVG ed attuale componente del Comitato dei Garanti regionale.

Questo il commento di cordoglio del presidente di Legacoop FVG Livio Nanino: “Con la scomparsa di Elio Nadalutti il mondo di Legacoop perde un appassionato sostenitore dei nostri valori. Elio aveva ben presente che la cooperazione è storia di popolo, vivendo pertanto da protagonista i travagli e le conquiste economiche e sociali che hanno caratterizzato il nostro Paese. Elio Nadalutti sapeva che la cooperazione è parte integrante del nostro Paese e per questo non ha mai derogato al suo impegno. Ci mancherà.”