Il cordoglio per la scomparsa di Luigi Berlinguer

“Esprimo profondo cordoglio per la scomparsa del Prof. Luigi Berlinguer e la mia vicinanza alla sua famiglia. Berlinguer fu il Ministro la cui riforma dell’Università, a cavallo degli anni 2000, istituì il 3+2 e introdusse il “processo di Bologna” negli Atenei italiani, che poi fu preso a modello in tutta Europa. All’epoca il sistema universitario in Italia era ancora molto elitario e la percentuale di abbandono degli studi era altissima. Il numero di laureati nel mondo del lavoro era il più basso tra i paesi industrializzati. La sua riforma cambiò questo stato delle cose. Luigi Berlinguer visitava spesso l’Università di Udine, sin dai tempi in cui era Ministro della Pubblica Istruzione e dell’Università, in quanto all’inizio degli anni 2000 l’Università di Udine era un laboratorio per la sua riforma. Udine con il Rettore Strassoldo e poi anche sotto il mio Rettorato fu tra i primi Atenei a varare il 3+2 ed a intraprendere quel processo di consultazione con i rappresentanti del mondo del lavoro che gettò le basi per quella che oggi è chiamata la “terza missione” dell’Università. Ebbi modo di incontrare spesso Luigi Berlinguer; ci legava un’amicizia e una profonda stima. Si occupò molto di promozione della didattica della Scienza insieme alla Prof. Marisa Michelini di Udine e anche di didattica della musica. L’Italia perde un uomo di grande coraggio, di grande competenza e di sincero e totale impegno politico a favore dell’emancipazione culturale di ogni cittadino.”

Così si è espresso Furio Honsell, Rettore dell’Università di Udine dal 2001 al 2008, attualmente Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.

Morto Berlinguer: Serracchiani, fu riferimento affettuoso

“Un uomo dal grande spessore intellettuale e umano, vero professore, con una straordinaria capacità di vivere la politica in modo operativo. Nella comune esperienza al Parlamento europeo ho potuto apprezzarne la levatura e l’autorevolezza, e voglio esprimere la mia gratitudine per come, in quei miei passi in un contesto complesso, ha saputo essere per me un riferimento discreto e affettuoso. Il mio cordoglio alla famiglia e alla comunità accademica”. Debora Serracchiani, della segreteria nazionale Pd, ricorda l’ex ministro dell’Istruzione Luigi Berlinguer, scomparso a 91 anni.