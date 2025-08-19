Il Coro Femminile Multifariam alla Basilica di Sant’Eufemia di Grado

I Concerti in Basilica salutano Grado e il mese di agosto con l’ultimo appuntamento nella Basilica di Sant’Eufemia, prima di tornare a settembre e ottobre nella Basilica Patriarcale di Aquileia. E lo fanno martedì 26 agosto alle 20.45 con il concerto, ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, del Coro femminile Multifariam di Ruda, una formazione nata in seno alla Scuola Comunale di Musica di Ruda nel 1982.

“Il programma spazia da Faurè a Sant-Saens” spiega il direttore artistico della rassegna dei Concerti in Basilica Pier Paolo Gratton “compresa la Messa dei Pescatori di Vierville, una messa scritta specificamente per coro femminile e composta da Faurè e dal suo allievo Andrè Messager. Il coro, diretto da Michele Gallas” conclude Gratton “sarà accompagnato da Alessio Domini al pianoforte, da Dijana Arsova al violino e da Elena Soranzo al violoncello”.

Nato nel 1982, è lo stesso nome del coro Multifariam a rappresentarne la natura: il termine, infatti, deriva dalla prima Lettera agli Ebrei del Nuovo Testamento, che inizia con “Multifariam multisque modis” e viene tradotto come “in molti luoghi e in molteplici aspetti”, ben accostandosi ad una formazione corale che riunisce persone diverse con una passione comune per il canto. Il Coro si è esibito in tutta Europa e annualmente organizza “La Voce delle Donne”, kermesse artistica dedicata alla Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Dopo 37 anni sotto la guida della Maestra Gianna Visintin, dal 2019 il coro è diretto da Michele Gallas.

I Concerti in Basilica sono una rassegna concertistica organizzata dalla Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, sito patrimonio UNESCO dal 1998. Tutti i concerti sono gratuiti, per permettere a chiunque di vivere la musica e la cultura in un Patrimonio dell’Umanità.