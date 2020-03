il coronavirus tra centralismo e autonomie. Il sovranismo è comunque sepolto

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Si è partiti con la polemica tra Conte e l’assessore alla Sanità della Regione Lombardia sulla responsabilità di inefficaci procedure di “protezione civile” relative alla gestione della crisi epidemica tecnicamente denominata “SARS-CoV-2”.

Poi, nel quadro di un insieme piuttosto confuso di contrasti sul comportamento dell’Italia nella crisi, si è cominciato a puntare l’indice sul disordine provocato dalle gestione delle competenze regionali in termini di chiusura di scuole e divieto di altre attività considerate a rischio di propagazione del virus. Poi il tiro si è ulteriormente alzato individuando il colpevole nell’autonomia differenziata con cui è gestita la sanità in Italia che ha impedito di attivare le misure sanitarie con l’efficienza che sarebbe derivata da un forte potere centrale nel governare la crisi. A gran parte dell’informazione non pare vero poter continuare nello sport preferito e puntare l’indice contro ogni forma di decentramento regionale e quindi sulla partita dell’applicazione dell’art. 116 della Costituzione come chiesto da alcune regioni del Nord.

E’ probabile che i contrasti continueranno nei prossimi giorni alzandosi di tono e coinvolgendo attori diversi. Ci sono sullo sfondo elezioni regionali che proporranno un quasi “pieno” del centro destra a confrontarsi con un governo “nemico” che ancor più potrebbe spostarsi verso il salvagente del centralismo. Non che a destra il regionalismo e il federalismo godano di fama imperitura, la vecchia Lega è ormai diventata la Lega dell’Unità d’Italia. Ma le tattiche dell’istante costringeranno a far finta di battersi per Zaia e Fontana. Poi arrivati al governo si vedrà.

Peraltro se oggi chiedessimo al “popolo” cosa ne pensa, non ho dubbi che l’idea prevalente per casi come il “coronavirus” sarebbe che questo è il momento in cui uno comanda e gli altri ubbidiscono. E forse non solo per il virus. Il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari incombe e quasi nessuno osa opporsi ad una derivata matematica della democrazia politica tendente a zero.

Il regionalismo previsto dalla Costituzione italiana, di fatto incompiuto, è per molti la causa della decadenza del sistema e ogni occasione, anche impropria, è buona per ricamarci sopra. La polemica politica e la tentazione di approfittare delle condizioni che si presentano man mano non sono di per sé deprecabili, ma diventano devastanti quando non si pongono come obiettivo una precisa analisi della situazione e diventano pura occasione di propaganda a spese della conoscenza.

Al contrario proprio la vicenda di questi giorni permette un minimo di approfondimento non banale. Si dimentica che stiamo discutendo della gestione di attività e decisioni “amministrative” che lo stato dovrebbe produrre sulla base di indicazioni di autorità sanitarie mondiali. Se c’è qualcuno che deve comandare in simili situazioni non sono certo i singoli stati che cercheranno, come possiamo vederlo dalle cronache di ogni giorno, di operare nella maniera a loro più “conveniente”.

L’applicazione delle direttive dipendono dalla validità e chiarezza degli ordini tecnici provenienti dall’alto (Agenzie dell’ONU, OMS etc.) nella loro interpretazione della crisi di cui dovrebbero essere in possesso di tutti gli elementi di conoscenza utili. Il che, in questa occasione, non è peraltro apparso del tutto adeguato. Comunque da lì parte una catena di “comando” che dovrebbe articolarsi poi attraverso gli stati e le agenzie di settore che esso può mettere in campo. A valle poi c’è la capacità organizzativa delle diverse amministrazioni coinvolte nell’applicare correttamente ed efficacemente le indicazioni “adeguandole” alla situazione concreta.

In Italia, ma penso che altrove non sia diverso, si dubita sempre di quanto viene ordinato dal centro ma ci si adegua, mentre la fiducia nelle amministrazioni regionali e territoriali è un po’ a geometria variabile, e nel rapporto diretto ci si accorge facilmente se i servizi forniti sono validi o meno. In particolare nel campo della organizzazione sanitaria si vedono facilmente i limiti del servizio pubblico in tema di prevenzione territoriale e nel rapporto con l’invadenza delle offerte private, dovuti ad un continuo ridursi delle risorse e magari ad una vera e propria scelta politica. Ma non si tratta di pure scelte locali bensì di un quadro di riferimento che proprio nello stato vede il protagonista principale. La questione si presta a polemiche continue. su cui si possono facilmente innestare varianti di interessi non attinenti alla materia in gioco. In casi come questo quindi il conflitto tra centralismo e autonomie territoriali è direi quasi inevitabile e forse anche utile se produce precisazioni e non blocco.

Chi pensa che la gestione dell’attuale epidemia sia l’occasione per rilanciare una “sovranità virtuosa” dello stato, come paradigma da trasferire poi nell’insieme delle attività di governo, avendo da un lato la possibilità di comandare a bacchetta i territorio ed essendo contemporaneamente padrone di declinare a modo suo le decisioni sovra determinate, credo sbagli di grosso. Il discorso vale per le questioni sanitarie ed è evidente anche per quel che riguarda le cause e gli effetti del cambiamento climatico ed ancora più per molti aspetti legati al mondo economico delle produzioni e degli scambi.

Credo che la “SARS-CoV-2” metta una pietra tombale sulla tematica della “sovranità”, sia essa coniugata da destra che da sinistra. Di fronte a quanto è avvenuto nessuno può dirsi protagonista assoluto, sia nel controllare la genesi dell’evento e la sua evoluzione, sia per quel che riguarda la salute dei propri cittadini e la salvaguardia della propria economia.

Ai tempi delle epidemie di secoli fa un qualsiasi piccolo “comune rurale” poteva proteggersi con due guardie sanitarie agli ingressi del paese e quindi sovranamente gestire la crisi. Oggi le interconnessioni sono tali che, pur nella sostanza riproponendo le stesse misure, ci si accorge che si sta pestando l’acqua in un mortaio. E per di più la sovranità dell’Italia rispetto al contagio parrebbe doversi esprimere, a notizie correnti, proprio nell’impedire che l’epidemia esca dalla “nazione”.

Giorgio Cavallo