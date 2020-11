Il covid avanza, molti nel mondo sono stati ciechi e nella cecità il nemico è tornato

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

C'è una vittima illustre del covid-19, non è in carne e ossa ma è spesso fatta di lacrime e sangue. Non ha corpo fisico ma è comunque qualcosa che emoziona, da amare o odiare. E' la notizia. Uccisa dalla sovraesposizione del virus che prevale su ogni altra questione come se il coronavirus avesse magicamente cancellato guerre e disastri sociali, problemi ambientali e dissesti economici e ambientali. Lo stanno pagando ad esempio i lavoratori della Whirlpool di Napoli licenziati con un sms. Un messaggio sul telefonino che, dopo diciotto mesi di scioperi, manifestazioni e presidi, non solo ha, per quei lavoratori, ma anche per la politica che se ne è occupata, il sapore amaro della sconfitta, ma non ha neppure la dignità di trovare spazio nelle prime pagine dei giornali e solo fugaci e stanchi passaggi televisivi fra un intervista al virologo di turno e le improbabili e demenziali polemiche politiche. Polemiche sulla necessità o meno di chiudere palestre teatri e ristoranti quando presto si dovrà chiudere tutto, giustiziando l'intelligenza sul solito patibolo degli interessi elettorali futuri, senza capire che ha dettare le regole in tutto il mondo è il virus, non le decisioni di Conte o la “resistenza” strumentale di Salvini & c. Mettiamo allora un punto fermo sul Covid cercando di non dimenticare però che nel mondo c'è anche altro, a partire dal fatto che non si muore solo di coronavirus. Iniziamo facendo una rapida sortita all'estero alzando lo sguardo dall'italico provincialismo, per capire che non è la politica a comandare, drammaticamente non è neppure il genere umano, ma è un essere minuscolo capace di passare le nostre difese immunitarie per uccidere. Alzare lo sguardo vuol dire capire che le polemiche politiche odierne sono il livello più basso che gli uomini (e le donne) della politica tricolore abbia raggiunto. Sapevamo di avere in generale una classe dirigente scadente, pur con qualche distinguo ovviamente, ma oggi la non comprensione che il covid non si può utilizzare come un piede di porco per scardinare i portoni di palazzo Chigi diventa azione criminale, è qualcosa molto vicino a perpetrare crimini contro l'umanità. Ma non è che in maggioranza si brilli con l'attenuante di trovarsi a gestire la situazione più difficile per il paese dall'8 settembre del 1943. Guardiamo allora quanto avviene nel resto del mondo e capiamo che capitani ed ammiraglie (tifose dei blocchi navali) negazionisti dementi e negazionisti strumentali, ma anche scienziati show men improvvisati e politici arroganti lasciano il tempo che trovano.

Dopo la nuova ondata di contagi da coronavirus in Europa, numerosi Paesi stanno adottando misure simili a quelle italiane per provare a contenere i casi. Lockdown totali, parziali, chiusure localizzate o a livello nazionale: ogni nazione sta varando provvedimenti diversi ma uguali nella loro diversità, perchè nessuno ha la ricetta perfetta. Ecco la situazione:

Gran Bretagna

Il premier inglese Boris Johnson da negazionista pentito ha annunciato un nuovo lockdown di un mese in Inghilterra, a partire dal 5 novembre. Sono escluse solo le scuole e le università. Tra le limitazioni, poter incontrare all'aperto non più di un'altra persona non convivente (ossia di passare dall'attuale tetto di 6 a quello di appena due). Vietate anche le riunioni in casa fra nuclei familiari diversi

La stretta prevede la chiusura di tutti i negozi non essenziali (escluse farmacie, supermercati e poco altro), delle attività ricreative e sociali, alberghi, ristoranti, pub e caffè salvo che per i servizi di take-away, nonché il ritorno dell'indicazione tassativa di lavorare da casa per chiunque lo possa fare, di non uscire se non per le esigenze fondamentali, con il permesso di fare attività fisica

Austria

Il 31 ottobre l'Austria è tornata in lockdown per contenere la pandemia. Il governo ha comunicato una nuova stretta valida fino al 30 novembre, con l'istituzione del 'coprifuoco' e la chiusura di ristoranti, alberghi, istituzioni culturali e sportive. "Un secondo blocco è in vigore da martedì fino alla fine di novembre", ha annunciato il cancelliere Sebastian Kurz in conferenza stampa

Slovenia

Curva dei contagi ancora in crescita in Slovenia che non solo sigilla i confini per altre tre settimane ma con l'indice dei positivi salito oltre al 34% il governo ha deciso di prolungare le norme restrittive emanate nei giorni scorsi: ristoranti, bar, alberghi, palestre e casinò chiusi, divieto di spostamento dal proprio comune di residenza e coprifuoco dalle 21 alle 6. Trasporto pubblico ridotto a un terzo della sua capacità operativa.

Portogallo

Dal 4 novembre anche il Portogallo torna ad un lockdown parziale che riguarderà il 70% della sua popolazione. Lo ha annunciato il premier di Lisbona, Antonio Costa. Limitazione dei movimenti nei comuni ma solo quelli identificati con più alto rischio di contagio: si potrà uscire solo per attività essenziali come lavorare, andare a scuola o fare la spesa.

Grecia

Il 31 ottobre, il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha annunciato un parziale lockdown nel Paese. Da martedì 3 novembre bar, ristoranti e altre attività ricreative resteranno chiusi ad Atene e in altre grandi città, e sarà applicato il 'coprifuoco' notturno (dalla mezzanotte alle 5 del mattino). Mitsotakis ha precisato: "Non è un blocco totale come la primavera scorsa", ma il premier greco ha spiegato che da martedì la nazione sarà divisa in due zone: una zona "rossa" e "arancione" ad alto rischio, e una zona "gialla" e una "verde" a rischio minore. Atene e Salonicco saranno incluse nella prima zona con ristoranti, palestre, teatri, cinema e musei chiusi dalle 6 del mattino del 3 novembre.

Belgio

In Belgio, il premier Alexander De Croo ha annunciato nuove misure più severe. Tutti i negozi non essenziali saranno chiusi per un mese e mezzo. Lo stesso accadrà con le professioni da contatto come parrucchieri ed estetisti. Le nuove misure, decise dal Comitato tecnico di concertazione del Paese, entreranno in vigore il 2 novembre. Le scuole resteranno chiuse fino al 15 novembre. Il telelavoro sarà obbligatorio. In Belgio è permesso un solo contatto ravvicinato con estranei per famiglia: nessun altro potrà entrare in casa, salvo per le persone che vivono sole che potranno avere un secondo contatto, ma non contemporaneamente. All'esterno sono permessi gruppi solo di quattro persone. I viaggi all'estero sono sconsigliati. Ai funerali possono partecipare un massimo di 15 persone.

Francia

La Francia è in "lockdown light" dal 30 ottobre che riguarda sostanzialmente la mobilità. Il nuovo regime di confinamento nazionale, che dovrebbe durare un mese, prevede infatti che le scuole restino aperte, così come uffici, fabbriche e tutto il settore pubblico. Da lunedì invece è vietato spostarsi all'interno del Paese: non si potrà andare oltre 1 km da casa e gli spostamenti saranno limitati a un’ora.

In Francia in sostanza gli spostamenti sono consentiti per portare i figli a scuola, per l'attività fisica o per passeggiate con gli animali domestici. Consentite solo le pratiche individuali come il jogging, mentre le palestre resteranno chiuse. Non sarà possibile fare visita ad amici o parenti, né gli assembramenti, ma resteranno aperti parchi, giardini e spiagge. Per gli spostamenti sarà necessario esibire un'autocertificazione

Spagna

Chiusure anche in Spagna, con una scelta a livello regionale. Madrid spera ancora di scongiurare la chiusura totale. Lo stato d'emergenza varato dal premier Pedro Sanchez qualche giorno fa ha dato la libertà alle regioni di chiudere i propri confini territoriali se necessario. Le regioni di Madrid, Castilla-La Mancha e Castilla y León hanno già deciso di chiudere i loro confini fino al 9 novembre

Olanda

In Olanda il premier Mark Rutte ha deciso per un "lockdown parziale" per contenere

l'impennata dei nuovi contagi. Dal 14 ottobre, tutti i bar, i caffè e i ristoranti sono chiusi.

Svizzera

In Svizzera, il governo ha inasprito da giorni i provvedimenti a livello nazionale. Bar e ristoranti chiudono alle ore 23, i corsi universitari si svolgeranno solo online e le manifestazioni private nella cerchia familiare o di amici non devono riunire più di 10 persone con la mascherina. Quest'ultima viene resa obbligatoria ovunque e sono vietati gli eventi pubblici con più di 50 persone.

Irlanda

L'Irlanda, dalla mezzanotte di mercoledì 21 ottobre, è stato il primo Paese europeo a ripristinare il lockdown.

Usa

E negli Usa? La situazione è molto peggiore perchè gli interessi elettorali sulle presidenziali stanno prevalendo, la strumentalità negazionista di Trump è il miglior alleato del covid e il dramma che forse la metà più 1 degli americani non riusciranno a capirlo in tempo. Gli Stati Uniti infatti hanno registrato più di 99.000 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, un dato mai registrato dall'inizio della pandemia, che porta a oltre 9 milioni il numero complessivo dei contagi. Solo due settimane fa il paese aveva superato la soglia degli 8 milioni.Stando ai dati della Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore sono stati confermati 99.321 nuovi casi di coronavirus, che portano il totale a 9.044.255, mentre i morti sono stati 1.030, per complessivi 229.686 decessi.

Brasile

In Brasile invece il popolo brasiliano l'ha capito ma troppo tardi, dopo aver affidato la dirigenza del paese ad un soggetto come Jair Bolsonaro. Con i nuovi dati diffusi dal ministero della Sanità brasiliano, dove però la sanità non brilla per efficacia territoriale quindi i dati sono certamente per grande difetto, nel Paese si raggiunge il totale di 5,5 milioni di casi dall'inizio della pandemia e oltre 158mila morti. Con gli altri 22mila contagi e 508 decessi registrati ieri, il Brasile si avvicina al bilancio di 160mila morti a causa. Ma ovviamente il presidente Jair Bolsonaro ha espresso la convinzione che l'epidemia "stia terminando". Tornando a definire il Covid, che anche lui ha contratto nei mesi scorsi, come "una piccola influenza".

Caraibi

In America Latina e Caraibi, la zona del mondo più colpita dal Coronavirus, si sono sorpassati i 400 mila morti a causa del Covid.

Russia

La Russia ha registrato altri 18.140 casi di Covid-19, che portano a 1.618.116 il totale dei contagi dall'inizio della pandemia. Stando a quanto riferito dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono morte altre 334 persone, per complessivi 27.990 decessi.

India

In India si sono registrati oltre 48mila nuovi casi di Covid e 551 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha reso noto il ministero della Salute indiano, con il totale dei contagi che arriva ad oltre 8,1 milioni, il numero più alto nel mondo dopo gli Stati Uniti. Le vittime di Covid registrate solo oltre 121mila.

Australia

Unica situazione positiva e non certo per caso: Nello Stato australiano di Victoria nelle ultime 24 ore non sono stati segnalati casi di coronavirus, a quattro giorni dalla riapertura della città di Melbourne, rimasta per quasi quattro mesi in lockdown, uno dei più lunghi al mondo.