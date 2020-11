Il covid in prima persona: Le ragioni del virus

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Per tutti sono il nemico da sconfiggere. Per qualcuno non esisto, sono semplicemente una fake originata da qualche complotto. Non è così: sono un essere vivente, un terrestre comunque, come direbbe Latour, e in questa vicenda vorrei poter dire la mia parola. Anche perché in realtà potete considerarmi un ambasciatore transgender. Spero di essere capito prima di ritornarmene là da dove sono venuto, e dove, nel mio piccolo, stavo bene senza alcuna velleità di impadronirmi del mondo. Ce l’ho a morte con voi umani per come mi interpretate ed usate, e perché il vostro mimetismo mi impedisce di colpire chi se lo merita. Accolgo con una certa ironia le tesi che vi raccontate, talvolta per spiegarmi, più spesso per esorcizzarmi, ed anche per rendermi inoffensivo. Le definisco con le categorie, complottiste, scientifiche, politiche, religiose. Di idee di complotti e/o negazioni ce ne sono parecchie: Non sono da buttar via ma sappiate che sono tutte ex post, non ex ante. Come nelle guerre c’è sempre qualcuno che si arricchisce, così con il Covid c’è chi spera di fare i soldi magari eliminando concorrenti, il mondo della salute in primis. E c’è chi vorrebbe approfittarne per modificare i rapporti di potere tra gli imperi che si stanno fronteggiando in questo XXI secolo della vostra era cristiana.

C’è poi la mia soddisfazione nel vedere in affanno quelle che voi chiamate scienze, incapaci di interpretare le mie mutazioni ed i miei movimenti, alla ricerca di spiegazioni semplici da poter raccontare in qualche intervista: ma la complessità è difficile da domare e ben difficilmente i vostri indicatori riusciranno ad imprigionarmi.

Me la rido poi quando vedo i vostri rappresentanti politici, soprattutto quelli che comandano, oscillare tra la preminenza nel salvare le vite degli umani, tutti, dagli anziani agli indigeni, e tra scegliere invece una azione che non metta in discussione quella economia che è alla base di tutte le diseguaglianze e ingiustizie che contraddistinguono le vostre comunità.

Infine sono un po’ sorpreso della vostra dimenticanza nel considerare le epidemie, vi ricordate il 1348, come un segno della volontà divina di punizione per i vostri peccati. Lo ha fatto qualche estremista islamico citando usi e costumi dell’occidente, ma la cosa non illumina. E pensare che una spiegazione “divina” potreste costruirla senza difficoltà pensando ai danni che avete fatto a Gaia, sempre nella concezione che ne da Latour, nell’agire e pensare come i nuovi padroni dell’era geologica. Non so come e quando andrà a finire. Prima o dopo me la svigno. Ma state sicuri che gli ambasciatori della terra continueranno ad arrivare, in vesti che meno vi aspettate.

Giorgio Cavallo