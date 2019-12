Il Cpr di Gradisca è “un carcere di massima sicurezza” la rete Dasi ne chiede la chiusura immediata

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Mobilitazione della rete Dasi fvg composta dall'unione tra associazioni e persone che in Friuli Venezia Giulia sono impegnate nel garantire i diritti all'accoglienza in nome della solidarietà internazionale. Nel mirino della rete Dasi il Cpr di Gradisca definito un carcere di massima sicurezza di cui si chiede la chiusura. A lanciare l'allarme nel corso di una conferenza stampa presso il centro di accoglienza di promozione culturale Ernesto Balducci di Zugliano, Don Pierluigi di Piazza, Gianfranco Schiavone - dell'Asgi, Associazione Studi giuridici sull'immigrazione - e il sindaco di Gradisca Linda Tomasinsig. Annunciato anche lo svolgimento di un incontro con i parlamentari che appoggiano la maggioranza per chiedere senza esitazioni l'immediata chiusura della struttura Cie di Gradisca perché le condizioni di ricezione non sono accettabili e monitorare strettamente la ituazione sia del Cpr sia del del Cara al momento ospitato presso la caserma Polonio dove sono presenti 65 persone molte delle quali provenienti dal Cpr di Bari reso inagibile dopo le rivolte dei mesi scorsi. Critica anche l'amministrazione comunale di Gradisca d'Isonzo che nei giorni scorsi ha approvato in consiglio comunale la figura di un garante che, secondo il sindaco Linda Tomasinsig potrebbe essere la figura chiave per il monitoraggio della situazione all'interno della struttura che non è una struttura che non è aperta alle visite e alle ispezioni Ma che lo potrà diventare solo attraverso questa figura di garanzia