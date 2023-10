I consiglieri regionali Simona Liguori ed Enrico Bullian del gruppo Patto-Civica FVG sono lieti di annunciare un importante incontro pubblico dedicato al tema “Il diritto all’autodeterminazione nel fine vita. A che punto siamo in Friuli Venezia Giulia?”. L’evento si terrà venerdì 6 ottobre 2023, dalle 9.30 alle 10.30, presso il Palazzo della Regione (sala Pasolini), in Via Sabbadini 31 a Udine.

Il fine vita è un tema cruciale che riguarda tutti noi, e l’autodeterminazione in questo contesto rappresenta un diritto fondamentale. In un momento in cui la società e la legislazione italiana stanno affrontando importanti questioni relative al fine vita, è fondamentale avere anche qui da noi un dibattito aperto e informato per comprendere a che punto siamo in questa materia. Esperti, rappresentanti istituzionali e attivisti discuteranno delle recenti evoluzioni legislative e delle sfide attuali legate al diritto all’autodeterminazione nel fine vita. Sarà un’occasione per esplorare i progressi compiuti in Friuli Venezia Giulia e in Italia in termini di diritti individuali, dignità umana e libertà di scelta in situazioni di malattia terminale o sofferenza insostenibile.

L’incontro, moderato dal giornalista Fabio Folisi, direttore di Friulsera, è aperto al pubblico e si rivolge a tutti coloro che sono interessati a conoscere di più sul tema del fine vita e dell’autodeterminazione. Sarà un’opportunità per porre domande, condividere punti di vista e promuovere una discussione costruttiva sulla questione. Vi aspettiamo numerosi a questo importante incontro che si preannuncia come un momento di riflessione e di confronto sui diritti fondamentali e sulla dignità delle persone in situazioni di fine vita.

Nel corso dell’incontro-conferenza verranno affrontati gli aspetti legati sia alla mozione (di cui Liguori e Bulian sono stati proponenti e firmatari) sia alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare. Entrambe prevedono di andare a codificare ruoli, tempi e procedure certe per l’accompagnamento al fine vita da parte di strutture sanitarie pubbliche, sulla base dei requisiti circoscritti indicati nella sentenza della Corte Costituzionale del 2019. La proposta è stata sostenuta da migliaia di firme raccolte nelle Regioni dove è stata depositata attraverso la procedura di iniziativa popolare (oltre 7mila valide nel solo FVG).

In questo momento sono 5 le Regioni che hanno già passato lo step successivo, ovvero hanno sancito l’ammissibilità della proposta di legge, fra cui la nostra. Il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, si è espresso favorevolmente sulla possibilità di scegliere per il diretto interessato. Inoltre anche diversi Consigli comunali del FVG si sono espressi per sensibilizzare il legislatore affinché venga garantito il diritto di scelta alla persona che si trova in condizioni estreme.