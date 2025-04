“Il diritto d’asilo – Report 2024”: a Trieste la presentazione del nuovo rapporto della Fondazione Migrantes

Un quadro lucido e drammatico sulla crisi del diritto d’asilo in Italia e in Europa: è quello che emerge dall’edizione 2024 del rapporto annuale curato dalla Fondazione Migrantes, giunto quest’anno all’ottava pubblicazione. Il volume verrà presentato lunedì 14 aprile alle ore 17.00 presso il Circolo della Stampa di Trieste (Corso Italia 13).

L’incontro si inserisce all’interno del corso “Capire le migrazioni internazionali” e si aprirà con i saluti di mons. Enrico Trevisi, vescovo di Trieste.

Interverranno:

• Mariacristina Molfetta, curatrice del volume per la Fondazione Migrantes

• Gianfranco Schiavone, co-autore del rapporto e presidente di ICS

Il Rapporto 2024 prende le mosse dall’evidenza che oggi nel mondo oltre 120 milioni di persone sono costrette alla fuga, un numero in costante crescita a causa di guerre, crisi ambientali, instabilità politiche e persecuzioni. Su questo sfondo, il report documenta come anche nel nostro continente – e in particolare in Italia – sia in corso un progressivo svuotamento del diritto d’asilo, con politiche sempre più restrittive e una crescente difficoltà ad accedere alla protezione internazionale.